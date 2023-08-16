СМИ назвали три страны, являющиеся главными союзниками Путина в Европе

Тремя главными союзниками Путина в Европе являются Венгрия, Сербия, Босния и Герцеговина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Путин и Орбан. Фото из открытых источников

Немецкое издание утверждает, что в Европе есть три лояльные к Кремлю страны, на которые может полагаться Путин.

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"Страна-член ЕС Венгрия, страна-кандидат в ЕС Сербия и половина территории Боснии и Герцеговины, которую контролируют боснийские сербы, лояльны Путину, хотя и с разными оттенками", — пишет издание.

Крупнейшим союзником Путина является Милорад Додик – президент Республики Сербской, которая является частью Боснии и Герцоговины. Россия, Сербия и Венгрия поддерживают Додика и его идеи отделения от Боснии, чем вносит нестабильность в балканский регион.

FAZ утверждает, что президент Сербии Александар Вучич не так откровенно пророссийский, как Додик. Сербия даже поддержала резолюцию Генассамблеи ООН против российского вторжения в Украину. Однако Белград не присоединился к европейским санкциям против России. СМИ в Сербии лояльны к Вучичу, постоянно критикуют Запад, а Россию и Китай представляют лучшими друзьями Сербии. Такие действия оказывают влияние на сербское население, ведь по сравнению с предыдущими годами большинство населения страны против вступления в ЕС. Кроме того, согласно опросам, Путин является самым популярным иностранным политиком в Сербии.

Другое немецкое издание Tageszeitung отмечает пассивность Германии в отношениях с пророссийскими и националистическими политиками на Балканах и задается вопросом, действительно ли Берлин хочет, чтобы политика по региону контролировалась дипломатией США, ЕС или Венгрии.

"Единственная страна, которая могла бы навести порядок на Балканах, это Германия", поскольку у нее наиболее развитое экономическое сотрудничество с Хорватией, БиГ и Сербией, пишет издание Berliner Zeitung.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия атаковала шведский завод в Украине.

Также "Комментарии" писали о Румынии, принявшей положительное решение для Украины.