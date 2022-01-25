Снегопады накрыли Стамбул: в аэропорту оказались заблокированные украинцы

Ненастье парализовало жизнь в турецкой столице – городе Стамбуле. Там идет мощный снегопад. Представители власти советуют жителям мегаполиса не выходить из жилищ. Из-за непогоды почти пять тысяч жителей ждут помощи спасателей. В аэропорту турецкой столицы заблокировано большое количество пассажиров, в том числе и украинцы. Ведь дневные и вечерние рейсы в Киев отменены. Об этом сообщает ТСН.

Люди ночуют на полу (фото из открытых источников)

Турецкий 16-миллионный мегаполис в плену метели. На засыпанных снегом улицах стоят заброшенные десятки автомобилей. Одни водители оставили их, потому что долго ждать представителей спасательной службы. Другие просто мерзнут и ждут. Местами в Стамбуле сыпануло до 80 сантиметров снежного покрова. Видеокамера из городского автобусного маршрута зафиксировала, как жительница столицы успела заскочить в салон за секунду, как на место, где стояла пассажирка, упала гигантская снежная глыба.

Чтобы жители Стамбула не рисковали, многие местные служащие и студенты получили выходные. Сейчас здесь ощутимы перебои с паромным и авиационным транспортом.

Международный аэропорт "Стамбул" пытается облегчить судьбу путешественников и организовать хотя бы некоторые рейсы. Само помещение аэропорта тоже пострадало от избыточного веса снега – обрушилась кровля одного из технических зданий.

Воздушные рейсы из Стамбула отменены еще со вчерашнего дня. Поэтому в помещении аэропорта сотни нервных пассажиров, которым некуда деваться.

Пассажиры рассказывают, что ночь провели здесь, спали прямо на полу и призывают местных чиновников решить эту непростую проблему. В их числе и наши земляки.

Пассажирка Анастасия из Украины возмущается, что у пассажиров нет ни гостиницы, ни еды. От одной стойки регистрации пассажиров отправляют в другую. В помещении немало полиции, потому что нервные пассажиры уже начинают протестовать.

Другой пассажир отмененного рейса сообщает, что представители аэропорта говорят, что есть можно бесплатно в ресторанах. Но ваучер на еду получить непросто, потому что нужно выстоять в огромных очередях. Так же есть проблемы с Интернетом, поэтому родным даже весть о себе невозможно отправить.

В расписаниях полетов турецкого аэропорта мало утешительного для украинцев. Все рейсы в украинскую столицу до завтра отменены. Будут ли они планироваться на среду – неизвестно. Ведь синоптики сообщают о еще более мощной непогоде в Стамбуле, которую ждут сегодня ближе к вечеру.

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что мощные снегопады накрыли Турцию.

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