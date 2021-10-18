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Главная Новости Мир Европа Собирались биться: в Польше украинцы устроили дебош прямо на борту самолета
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Собирались биться: в Польше украинцы устроили дебош прямо на борту самолета

Пограничникам пришлось вывести их из самолета.

18 октября 2021, 23:23
Автор:

Лиля Воробьева

Во время полета пассажирского лайнера сообщением Харьков — Краков, двое наших соотечественников начали драку. Представители пограничной службы были вынуждены вывезти их с лайнера. Об этом информирует RMF24 .

Собирались биться: в Польше украинцы устроили дебош прямо на борту самолета

Украинцы не реагировали на замечания капитана (фото из открытых источников)

Двое путешествующих украинцев начали ругаться между собой и никак не могли успокоиться. Наоборот, начали размахивать друг на друга уже кулаками. Члены экипажа воздушного судна не могли их успокоить, другие путешественники не обращали внимания на предупреждения капитана лайнера. Третий гражданин нашей страны снимал это все, очевидно, чтобы выставить в социальных сетях.

Поэтому летчики попросили помощи у представителей пограничной службы. Последние сразу потребовали в организаторов инцидента покинуть борт воздушного судна. Одного из наших земляков, который больше всего сопротивлялся, вывели в наручниках, он не хотел идти сам. Украинцы создали немало проблем таким поступком.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше произошло смертельное ДТП, погибли украинцы . Стало известно, инцидент произошел в городе Катовице, сегодня, 7 октября. Сообщается, что легковой автомобиль слетел с автодороги, перевернулся и врезался в дерево. В результате происшествия погибли двое граждан Украины в возрасте 21 и 22 года. На место происшествия поспешили медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, удар при ДТП был настолько сильным, что автомобиль получил серьезные механические повреждения. Спасателям приходилось вырезать тела погибших из искореженного транспорта. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.


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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-awantura-na-pokladzie-samolotu-lecacego-do-krakowa,nId,5589406#crp_state=1
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