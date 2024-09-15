Союзник Путина решил вернуть обязательную военную службу: готовятся ли они к новой войне

Сербия приняла решение вернуть обязательную военную службу, которая продлится 75 дней. Об этом объявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает издание N1.

Александер Вучич (фото из открытых источников)

14 сентября Вучич заявил, что подписал документ о возобновлении обязательной службы на срок 75 дней. Немного погодя правительство страны приняло решение, обязывающее Министерство обороны начать процесс возвращения этой нормы. Законодательные поправки должны быть утверждены до завершения следующей недели.

"Я надеюсь, что правительство Сербии поддерживает это решение. Верю, что все понимают, сколь важна сильная армия и какие объемы оружия нам еще нужно закупить и выработать. Мы не намерены нападать на кого-то, но мы должны быть способны противостоять всем, кто постоянно угрожает нашей стране", – подчеркнул Вучич.

Эти заявления он сделал на церемонии присвоения офицерских званий 177 выпускникам Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии. Как пишет N1, присутствовавшие на мероприятии официальные лица отреагировали на его слова аплодисментами.

Издание также отмечает, что недавно Вучич уже высказывал идею о введении обязательной военной службы на 75 дней, которая будет обязательной для мужчин, тогда как женщины могут служить на добровольной основе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что соперник Путина отказывается покупать самолеты в России. Президент Сербии Александр Вучич обещает увеличить средства на оборонную промышленность для улучшения армии. Одним из важных секторов модернизации являются истребители, ранее Сербия получавшие от России, однако из-за санкций Вучич не планирует покупать российскую военную технику.