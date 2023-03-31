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Союзник Украины согласовал передачу боевых вертолетов Ми-24

После передачи Украине штурмовых самолетов правительство Северной Македонии приняло решение отправить еще и боевые вертолеты.

сегодня, 15:15
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Автор:

Slava Kot

Северная Македония официально согласовала отправить Украине боевые вертолеты Ми-24. Решение приняло правительство страны 29 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт правительства Северной Македонии.

Союзник Украины согласовал передачу боевых вертолетов Ми-24

Боевой вертолет Ми-24. Фото из открытых источников

В решении правительства Северной Македонии не сообщают точную модель вертолетов, которые получит Украина, однако несколько дней назад министерша обороны балканской страны Славянка Петровская объявляла, что речь идет о Ми-24.


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"Правительство рассмотрело и приняло Информацию о необходимости заключения Протокола о передаче самолетов", — говорится в заявлении правительства Северной Македонии.

Вертолеты Ми-24, которые Северная Македония решила передать Украине в 2001 году, получила именно от Киева. Тогда украинские власти оказали военную помощь балканской стране против албанских сепаратистов и направили штурмовиков Су-25 и 12 вертолетов Ми-24.

Известно, что шесть вертолетов получили модернизацию, которую реализовала компания Elbit Systems. Таким образом, Ми-24 имеют новую авионику, применяемую в ночной период и современную систему навигации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25 еще в 2022 году, однако министерша обороны Славянка Петровская официально сообщила об этом только в марте 2023 года.

Также "Комментарии" писали о том, что Виктор Орбан заговорил об отправке миротворческих сил в Украину. По его словам, европейские лидеры обсуждают такую идею, однако венгерский политик не назвал от каких именно стран звучали такие предложения. Кроме того, премьер-министр Венгрии выступает против такого предложения, по его мнению, это может привести к началу Третьей мировой войны.



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Источник: https://vlada.mk/node/32711
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