Союзники США хватаются за головы: какие решения Белого дома встревожили Европу

Внешняя политика США с начала второго президентского срока Дональда Трампа всё чаще формируется в узком кругу и сопровождается резкими разворотами. Как отмечает Reuters, ключевые решения по международным вопросам нередко принимаются без участия чиновников, отвечающих за национальную безопасность, а курс Вашингтона определяется лично Трампом и небольшой группой его ближайших советников.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Подобный стиль управления во многом соответствует взглядам самого президента, который традиционно с недоверием относится к вашингтонской бюрократии и стремится действовать быстро, не оглядываясь на сложные согласовательные процедуры. Такой подход позволяет Трампу оперативно продвигать собственные инициативы и демонстрировать решительность, что он рассматривает как политическое преимущество.

Однако эксперты предупреждают, что внезапные заявления и неожиданные изменения курса несут серьёзные риски для отношений США с ключевыми союзниками. По данным агентства, за последние недели опасность чрезмерно централизованной и персонализированной внешней политики стала особенно заметной. В интервью и публикациях в социальных сетях Трамп и представители его администрации неоднократно допускали намёки на возможность применения силы в отношении Гренландии.

Эти заявления вызвали замешательство внутри американского истеблишмента и тревогу среди партнёров США, для которых подобная риторика стала неожиданной. Союзники опасаются, что отсутствие чёткой координации и институциональных сдержек может привести к просчётам с долгосрочными последствиями.

По оценке Reuters, нынешняя модель принятия решений усиливает личный контроль Трампа над внешней политикой, но одновременно повышает вероятность дипломатических кризисов и подрыва доверия к США как предсказуемому партнёру на международной арене.

