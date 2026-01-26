logo_ukra

Союзники США хапаються за голови: які рішення Білого дому стривожили Європу
НОВИНИ

Союзники США хапаються за голови: які рішення Білого дому стривожили Європу

Reuters пише про те, що політика Трампа в Гренландії та Україні позбавила США довіри ключових союзників

26 січня 2026, 09:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зовнішня політика США з початку другого президентського терміну Дональда Трампа все частіше формується у вузькому колі та супроводжується різкими розворотами. Як зазначає Reuters, ключові рішення з міжнародних питань нерідко приймаються без участі чиновників, які відповідають за національну безпеку, а курс Вашингтона визначається особисто Трампом та невеликою групою його найближчих радників.

Союзники США хапаються за голови: які рішення Білого дому стривожили Європу

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Подібний стиль управління багато в чому відповідає поглядам самого президента, який традиційно недовірливо ставиться до вашингтонської бюрократії і прагне діяти швидко, не оглядаючись на складні узгоджувальні процедури. Такий підхід дозволяє Трампу оперативно просувати власні ініціативи та демонструвати рішучість, що він розглядає як політичну перевагу.

Проте експерти попереджають, що раптові заяви та несподівані зміни курсу несуть серйозні ризики для відносин США із ключовими союзниками. За даними агентства, за останні тижні небезпека надмірно централізованої та персоналізованої зовнішньої політики стала особливо помітною. В інтерв'ю та публікаціях у соціальних мережах Трамп та представники його адміністрації неодноразово допускали натяки на можливість застосування сили щодо Гренландії.

Ці заяви викликали збентеження всередині американського істеблішменту та тривогу серед партнерів США, для яких подібна риторика стала несподіваною. Союзники побоюються, що відсутність чіткої координації та інституційних стримувань може призвести до прорахунків із довгостроковими наслідками.

За оцінкою Reuters, нинішня модель ухвалення рішень посилює особистий контроль Трампа над зовнішньою політикою, але одночасно підвищує ймовірність дипломатичних криз та підриву довіри до США як передбачуваного партнера на міжнародній арені.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп лютує через розворот Канади до Китаю: чим загрожує Оттаві.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/greenland-ukraine-trumps-centralized-diplomacy-creates-whiplash-allies-2026-01-24/
