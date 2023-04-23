Союзники Украины резко ответили на скандальные заявления китайского посла

Литва, Латвия и Эстония подвергли критике слова посла Китая во Франции, который поставил под сомнения суверенитет кран бывшего СССР. Лу Шае также выразил свое мнение по поводу аннексированного Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Китайский посол Лу Шае. Фото из открытых источников

На прошлой неделе в интервью телеканалу LCI ​​посла Китая во Франции Лу Шае спросили о его позиции по поводу аннексированного Крыма. Дипломат ответил, что все зависит от того, как смотреть на проблему, и что "это не так просто". Лу Шае впоследствии добавил, что Крым был "сначала российским". На такие заявления отреагировал журналист, отметивший, что Крым по международному праву принадлежит Украине. Однако китайский дипломат озвучил скандальное заявление.

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"Эти страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое доказало бы их суверенный статус", — сказал посол.

На подобные сообщения мгновенно отреагировали страны Балтии.

"Если кто-то все еще удивляется, почему страны Балтии не доверяют Китаю по поводу "мирных переговоров в Украине", пожалуйста, посмотрите посла Китая, который утверждает, что Крым является российским, а границы нашей страны не имеют правовой базы", — пишет в Twitter глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Главы МИД Эстонии и Латвии высказали подобные заявления и указали, что планируют вызвать представителя китайской дипломатической миссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском докторе исторических наук, который уверяет, что через 10 лет китайский язык будет столь же популярен в России как и английский.

Также "Комментарии" писали, что Китай больше не первый: названа страна с наибольшим количеством населения.