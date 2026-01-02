Спикера Палаты депутатов Чехии хотят отправить в отставку из-за его заявлений об Украине

Оппозиционные силы в Чехии инициируют процедуру голосования в Палате депутатов об отстранении от должности ее спикера Томио Окамуры.

Томио Окамура. Фото: из открытых источников

Основанием для этого стало его новогоднее обращение, в котором прозвучали оскорбительные и скандальные заявления в адрес Украины, сообщает издание Ceske Noviny.

Сбор подписей для официального внесения вопроса в повестку дня начнется на следующей неделе. Об этом заявил лидер партии "Пираты" Зденек Гржиб.

По его словам, представители "Пиратов" вместе с другими оппозиционными фракциями намерены собрать необходимое количество подписей, чтобы вынести вопрос об отставке Окамуры на рассмотрение нижней палаты парламента.

Между тем руководство партии ODS, возглавляемой бывшим премьер-министром Петром Фиалом, также заявило о готовности рассмотреть высказывания спикера во время парламентских дебатов. В партии подчеркнули, что поддержат инициативу по его увольнению.

В ODS назвали новогоднюю речь Окамуры примером манипуляций, устрашения и политически безответственной риторики. Там считают, что заявления о якобы заинтересованности Брюсселя в Третьей мировой войне вредят репутации Чехии на международной арене. Отдельную критику вызвали оскорбительные слова в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которую спикер парламента назвал "сумасшедшей".

Партия "Меры и независимые" (STAN) объявила о подготовке специальной резолюции, которой планирует дистанцироваться от заявлений Окамуры. Лидер политической силы Вит Ракушан подчеркнул, что подобные высказывания являются позором для государства и ложатся на всю власть.

Свою позицию высказали и другие политики. Глава Народной партии Марек Выборный заявил, что слова Окамуры фактически подыгрывают России и наносят ущерб интересам Чехии. Вицеголова TOP 09 Марек Женишек охарактеризовал речь спикера как откровенную российскую пропаганду, противоречащую национальным интересам страны.

Скандал разгорелся после того, как в новогоднем обращении Томио Окамура выступил против финансирования военной помощи за границей, в частности, поддержки Украины. Он также раскритиковал Запад, заявив, что союзники Киева якобы получают доходы от производства и продажи вооружения. Кроме того, спикер парламента назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой", поставив под сомнение легитимность украинской власти.

Как сообщал портал "Комментарии", в Чехии оказалось под вопросом будущее так называемой "снарядной инициативы" для Украины. Ее будут обсуждать на уровне Совета безопасности страны. "Снарядная инициатива" была, "безусловно, хорошей вещью". Однако вопрос в том, проходил ли процесс без коррупции. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.