Спікера Палати депутатів Чехії хочуть відправити у відставку через його заяви про Україну

Опозиційні сили в Чехії ініціюють процедуру голосування в Палаті депутатів щодо усунення з посади її спікера Томіо Окамури.

Томіо Окамура. Фото: з відкритих джерел

Підставою для цього стало його новорічне звернення, у якому пролунали образливі та скандальні заяви на адресу України, повідомляє видання Ceske Noviny.

Збір підписів для офіційного внесення питання до порядку денного розпочнеться вже наступного тижня. Про це заявив лідер партії "Пірати" Зденек Гржиб.

За його словами, представники "Піратів" разом з іншими опозиційними фракціями мають намір зібрати необхідну кількість підписів, щоб винести питання про відставку Окамури на розгляд нижньої палати парламенту.

Тим часом керівництво партії ODS, яку очолює колишній прем’єр-міністр Петро Фіала, також заявило про готовність розглянути висловлювання спікера під час парламентських дебатів. У партії наголосили, що підтримають ініціативу щодо його звільнення.

В ODS назвали новорічну промову Окамури прикладом маніпуляцій, залякування та політично безвідповідальної риторики. Там вважають, що заяви про нібито зацікавленість Брюсселя у Третій світовій війні шкодять репутації Чехії на міжнародній арені. Окрему критику викликали образливі слова на адресу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яку спікер парламенту назвав "божевільною".

Партія "Мери та незалежні" (STAN) оголосила про підготовку спеціальної резолюції, якою планує дистанціюватися від заяв Окамури. Лідер політичної сили Віт Ракушан підкреслив, що подібні висловлювання є ганьбою для держави та лягають тінню на всю владу.

Свою позицію висловили й інші політики. Очільник Народної партії Марек Виборний заявив, що слова Окамури фактично підіграють Росії та завдають шкоди інтересам Чехії. Віцеголова TOP 09 Марек Женішек охарактеризував промову спікера як відверту російську пропаганду, що суперечить національним інтересам країни.

Скандал розгорівся після того, як у новорічному зверненні Томіо Окамура виступив проти фінансування військової допомоги за кордоном, зокрема підтримки України. Він також розкритикував Захід, заявивши, що союзники Києва нібито отримують прибутки від виробництва та продажу озброєння. Окрім цього, спікер парламенту назвав президента України Володимира Зеленського та його оточення "хунтою", поставивши під сумнів легітимність української влади.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Чехії опинилося під питанням майбутнє так званої "снарядної ініціативи" для України. Його обговорюватимуть на рівні Ради безпеки країни. "Снарядна ініціатива" була, "безумовно, хорошою річчю". Однак, питання в тому, чи проходив процес без корупції. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.