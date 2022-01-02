Спустили собак и били дубинками: в Амстердаме произошел силовой разгон акции протеста (ВИДЕО)

В Нидерландах полиция применила силу против протестующих. Об этом пишет издание Корреспондент.

Полиция. Фото: Pixabay

Сегодня, 2 января, в Амстердаме между сотрудниками правоохранительных органов и участниками протеста, которые выступают против карантинных ограничений, произошли серьезные столкновения.

Стражи порядка применяют дубинки и служебных собак. Как передает издание, полицейские были вынуждены применить силу из-за, того что протесты переросли в ожесточенные столкновения.

Силовики попытались разогнать протестующих возле Музейной площади. Согласно данным AP, по меньшей мере один человек был задержан.

Отмечается, что на улицы города вышло свыше трех тысяч участников протеста. Участники акции требуют от властей снятия карантинных ограничений, в частности отмены локдауна и открытия кафе и магазинов.

Для справки: из-за распространения нового штамма коронавируса (Омикрон), власти Нидерландов приняли решение ввести локдаун в стране. Он действует с 19 декабря по 14 января. На это время приостанавливают свою работу кафе, рестораны, некоторые магазины, кинотеатры, спортзалы и т.д.

В Сети появляются видео с места событий.

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