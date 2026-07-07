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США готовят масштабный военный проект в Европе: что могут начать выпускать ближе к Украине

Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками выпуск ракет для Patriot и NASAMS, что должно ускорить поставки вооружений и снизить нагрузку на американский ВПК

7 июля 2026, 11:12
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты совместно с европейскими партнерами обсуждают возможность запуска производства американских ракет непосредственно на территории Европы. По данным Reuters, переговоры ведутся с Германией и рядом других стран и могут завершиться подписанием совместного заявления уже во время промышленного форума НАТО в Анкаре.

США готовят масштабный военный проект в Европе: что могут начать выпускать ближе к Украине

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Речь идет сразу о двух стратегически важных проектах. Первый предусматривает организацию производства авиационных ракет AIM-120 AMRAAM компании Raytheon, которые используются как истребителями F-16, так и зенитными комплексами NASAMS. Второй предполагает создание европейского сервисного центра по ремонту и обслуживанию ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, выпускаемых Lockheed Martin.

Если соглашения будут реализованы, часть производственных и технических процессов впервые перенесут из США в Европу. Это позволит ускорить обслуживание вооружений, увеличить объемы выпуска продукции и одновременно разгрузить американские предприятия, которым приходится выполнять растущий объем заказов.

Инициатива появилась на фоне резкого увеличения спроса на современные средства противовоздушной обороны. Война России против Украины, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке существенно сократили запасы американских вооружений и усилили нагрузку на оборонную промышленность США.

Дополнительный импульс переговорам придала политика президента Дональда Трампа. В июне он распорядился ускорить производство вооружений с использованием Закона об оборонном производстве, а также неоднократно призывал европейских союзников активнее инвестировать в собственную безопасность, расширять закупки американской техники и развивать совместное производство. В случае реализации новых проектов Украина также может получить более устойчивый доступ к ракетам, которые остаются критически важными для защиты от российских воздушных атак.

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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-talks-europe-missile-co-production-source-says-2026-07-07/
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