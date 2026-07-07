США готують масштабний військовий проект у Європі: що можуть почати випускати ближче до України

Сполучені Штати разом із європейськими партнерами обговорюють можливість запуску виробництва американських ракет безпосередньо на території Європи. За даними Reuters, переговори ведуться з Німеччиною та іншими країнами і можуть завершитися підписанням спільної заяви вже під час промислового форуму НАТО в Анкарі.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Йдеться відразу про два стратегічно важливі проекти. Перший передбачає організацію виробництва авіаційних ракет AIM-120 AMRAAM компанії Raytheon, які використовують як винищувачі F-16, так і зенітні комплекси NASAMS. Другий передбачає створення європейського сервісного центру з ремонту та обслуговування ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, що випускаються Lockheed Martin.

Якщо угоди будуть реалізовані, частину виробничих та технічних процесів уперше перенесуть із США до Європи. Це дозволить прискорити обслуговування озброєнь, збільшити обсяги випуску продукції і одночасно розвантажити американські підприємства, яким доводиться виконувати обсяг замовлень.

Ініціатива з'явилася на тлі різкого збільшення попиту на сучасні засоби протиповітряної оборони. Війна Росії проти України, а також загострення ситуації на Близькому Сході суттєво скоротили запаси американських озброєнь та посилили навантаження на оборонну промисловість США.

Додатковий імпульс до переговорів надала політика президента Дональда Трампа. У червні він наказав прискорити виробництво озброєнь з використанням Закону про оборонне виробництво, а також неодноразово закликав європейських союзників активніше інвестувати у власну безпеку, розширювати закупівлі американської техніки та розвивати спільне виробництво. У разі реалізації нових проектів, Україна також може отримати більш стійкий доступ до ракет, які залишаються критично важливими для захисту від російських повітряних атак.

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