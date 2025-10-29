logo

США все-таки выводят войска из Европы: какие первые страны оставляют американцы
НОВОСТИ

США все-таки выводят войска из Европы: какие первые страны оставляют американцы

Решение принял Белый дом и оно уже вступило в силу

29 октября 2025, 14:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как многие и прогнозировали, США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Приблизительно 800 американских военных отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "RMF24".

США все-таки выводят войска из Европы: какие первые страны оставляют американцы

Американские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 27 октября через официальные процедуры НАТО было объявлено об отзыве около 800 американских военных из Румынии.

Это решение принял Белый дом, и оно уже вступило в силу, хотя теоретически его еще может пересмотреть Конгресс США.

Сейчас американские подразделения дислоцированы на базах имени Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой именно базе произойдет сокращение.

Источники издания отмечают, что этот шаг не связан с политическими событиями в Румынии, в частности с отменой результатов президентских выборов, поскольку вывод военных также запланирован с территории Венгрии.

Журналисты добавляют, что решение касается всего четырех стран — Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии. В то же время детали относительно сроков, объемов и конкретных направлений вывода войск пока не раскрываются.

Как отметили в Минобороны, Бухарест действительно был проинформирован о решении США "изменить численность своих войск в Европе".

В то же время Польшу не предупредили о сокращении контингента. Представитель Министерства обороны Януш Сеймей заявил, что Варшава не получала от Вашингтона никакой информации о том, что американская сторона планирует сократить свой контингент в Польше.

Спикер в среду заявил, что Польша в настоящее время не получала никакой информации о возможном сокращении американского контингента на своей территории.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался в частности между президентом Польши Каролем Навроцким и президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа в гневе из-за новой волны украинских беженцев: что произошло.




Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-mniej-zolnierzy-usa-w-europie-jest-reakcja-mon,nId,8035575
