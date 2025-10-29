США таки виводять війська з Європи: які перші країни залишають американці

Як багато хто і прогнозував, США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. Приблизно 800 американських військових відкликають із Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "RMF24".

Американські військові. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що 27 жовтня через офіційні процедури НАТО було оголошено про відкликання близько 800 американських військових із Румунії.

Це рішення ухвалив Білий дім, і воно вже набуло чинності, хоча теоретично його ще може переглянути Конгрес США.

Наразі американські підрозділи дислоковані на базах імені Михайла Когелничану, Девеселу та Кімпія-Турзій. Поки що невідомо, на якій саме базі відбудеться скорочення.

Джерела видання зазначають, що цей крок не пов'язаний із політичними подіями в Румунії, зокрема зі скасуванням результатів президентських виборів, оскільки виведення військових також заплановане з території Угорщини.

Журналісти додають, що рішення стосується лише чотирьох країн – Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини. Водночас деталі щодо термінів, обсягів та конкретних напрямів виведення військ наразі не розкриваються.

Як зазначили у Міноборони, Бухарест справді був проінформований про рішення США "змінити чисельність своїх військ у Європі".

У той же час, Польщу не попередили про скорочення контингенту. Представник Міністерства оборони Януш Сеймей заявив, що Варшава не отримувала від Вашингтона жодної інформації, що американська сторона планує скоротити свій контингент у Польщі.

Спікер у середу заявив, що Польща наразі не отримувала жодної інформації щодо можливого скорочення американського контингенту на своїй території.

Він нагадав, що це питання обговорювалося зокрема між президентом Польщі Каролем Навроцьким та президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа у гніві через нову хвилю українських біженців: що сталося.



