Стало известно, куда и ради чего Россия сейчас бросит все деньги мира

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Ткачик Олеся
Политолог Вадим Денисенко предположил, почему так случилось, что результаты голосования на референдуме в Молдове по выбору европейского пути чуть не потерпели крах.
Выборы в Молдове
По его словам, одной из причин является именно евроскептицизм, учитывая страх войны и слабую помощь Украине. Между тем, в Украине также растет этот самый скептицизм, добавил эксперт.
Также, по его словам, на выборах в Молдове имели место фальсификации и подкуп избирателей, в первую очередь, пенсионеров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть мнение о том, что результаты выборов в Молдове являются критической угрозой нацбезопасности Украины. Эксперты обращают внимание, что в стране, которая за несколько месяцев должна начать переговоры с ЕС о вступлении, не хватает голосов, чтобы увековечить европейский выбор без голосов диаспоры.
Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что президент Молдовы Мая Санду заявляет о масштабных нарушениях, а значит не контролирует ситуацию как надо. По их мнению, если эту негативную спираль не остановить, РФ приведет Молдову к гражданскому конфликту.
Также портал "Комментарии" рассказывал , что Санду заявила, что выборы в стране состоялись при нечестном политическом процессе. По ее словам, в Молдове произошло "беспрецедентное нападение на свободу и демократию", а штаб Санду имеет четкие доказательства попыток купить 300 тыс. голосов.
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