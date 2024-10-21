Стало известно, куда и ради чего Россия сейчас бросит все деньги мира

Политолог Вадим Денисенко предположил, почему так случилось, что результаты голосования на референдуме в Молдове по выбору европейского пути чуть не потерпели крах.

Выборы в Молдове

По его словам, одной из причин является именно евроскептицизм, учитывая страх войны и слабую помощь Украине. Между тем, в Украине также растет этот самый скептицизм, добавил эксперт.

Также, по его словам, на выборах в Молдове имели место фальсификации и подкуп избирателей, в первую очередь, пенсионеров.

"Сейчас главное – второй тур. Россия бросит все деньги мира и для них есть два положительных результата: проигрыш Санду и создание революционной ситуации и беспорядки в Кишиневе. При этом даже при этих условиях в среднесрочной перспективе они ничего не смогут сделать со стороны Приднестровья. Правда, информационный шум может начать резко возрастать. Не исключено, что это направление информвойны обострится", — подчеркнул Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть мнение о том, что результаты выборов в Молдове являются критической угрозой нацбезопасности Украины. Эксперты обращают внимание, что в стране, которая за несколько месяцев должна начать переговоры с ЕС о вступлении, не хватает голосов, чтобы увековечить европейский выбор без голосов диаспоры.

Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что президент Молдовы Мая Санду заявляет о масштабных нарушениях, а значит не контролирует ситуацию как надо. По их мнению, если эту негативную спираль не остановить, РФ приведет Молдову к гражданскому конфликту.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что Санду заявила, что выборы в стране состоялись при нечестном политическом процессе. По ее словам, в Молдове произошло "беспрецедентное нападение на свободу и демократию", а штаб Санду имеет четкие доказательства попыток купить 300 тыс. голосов.



