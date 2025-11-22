Стало відомо, скільки та які пункти "мирного плану" Трампа хочуть змінити європейці

Європейські лідери вважають, що щонайменше чотири пункти "мирного плану", розробленого адміністрацією США для України, мають бути змінені. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише німецький таблоїд "BILD".

Європейські лідери Фото: з відкритих джерел

Насамперед європейці не згодні з позицією Вашингтона щодо поділу територій, а саме визнання всього Донбасу та Криму російськими.

"Ймовірно, також обговорюватиметься запропоноване скорочення українських військових, які вже безнадійно поступаються чисельністю російської армії", — йдеться у матеріалі.

Крім того, у європейських лідерів викликають сумніви запропоновані США гарантії безпеки для України. Мовляв, гарантії, які нібито має надати Росія, не стоять папери, на яких вони написані. Адже такої угоди було досягнуто ще 1994 року, коли Україна відмовилася від свого великого арсеналу ядерної зброї, але згодом Росія все одно вторглася, пише видання.

Ще один пункт, який хоче відкоригувати Європа, стосується заморожених російських активів на загальну суму приблизно 300 мільярдів євро. Згідно з планом Трамп, не тільки хоче направити 100 мільярдів євро американських інвестицій до Росії, від яких США отримуватимуть 50-відсоткову частку, а й створити новий американсько-російський інвестиційний інструмент за допомогою цих коштів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США переходять до погроз: що чекає на Україну за відмову від мирного плану Трампа.

Також видання "Коментарі" повідомляло – одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Європейського Союзу підтримати ультимативний "мирний план" Дональда Трампа для України. Інакше прем'єр погрожує заблокувати всю європейську допомогу для Києва. Про це пише рейтингове видання Politico.



