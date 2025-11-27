Страх перед Путиным сильнее: в Бельгии объяснили, почему против конфискации денег РФ

В Бельгии депозитарий Euroclear, где находится большая часть замороженных активов России, оправдал свое сопротивление конфискации денег РФ тем, что якобы боится ответных действий путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Financial Times".

Европейский депозитарий Euroclear. Фото: из открытых источников

В частности, гендиректор международного депозитария Euroclear Валери Урбен обратилась с письмом к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антониу Кошти, выразив обеспокоенность планами ЕС использовать замороженные российские активы для фінансування репарационного кредита Украине. По словам Урбен, предложенный механизм может быть воспринят мировыми рынками как фактическая "конфискация" российских средств, что якобы создаст опасный прецедент для инвесторов, вкладывающих средства в европейский государственный долг. Она утверждает, что подобный шаг способен отпугнуть суверенные фонды и центробанки стран за пределами ЕС, хотя конкретные примеры в письме не приводятся.

Кроме того, руководитель Euroclear предупреждает о возможных "контрмерах" со стороны России в случае обязательного направления российских активов в специальные беспроцентные инструменты. Урбен заявляет, что опасается юридических исков со стороны Кремля и требует от европейских институтов безусловных гарантий защиты от любых подобных рисков. Среди них она выделяет потенциальные претензии России и неназванных других государств, угрозы ликвидности, а также другие возможные юридические и финансовые последствия.

Письмо появилось на фоне заявлений Урсулы фон дер Ляйен, которая 26 ноября подтвердила, что ЕС готовит законодательную инициативу, позволяющую использовать замороженные российские активы для предоставления Украине репарационного кредита объемом около 140 млрд евро. По данным источников, именно эти планы ЕС вызывают сопротивление Euroclear, который располагает значительной частью российских активов и пытается избежать любых финансовых и правовых последствий их возможного изъятия.

