Макрон дал понять, что мира в Украине в ближайшее время не будет: детали

Все усилия и договоренности, которые были приложены в течение последних месяцев, по окончанию войны в Украине, были готовы, чтобы подписать мирное соглашение. Однако Россия отбросила их, продемонстрировав, что настроена продолжать боевые действия. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Французский лидер раскритиковал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины, назвав их циничными.

"Все усилия последних месяцев, все готово, чтобы перейти к перемирию. Только Россия продолжает войну... Атаки РФ по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре лишь подчеркивают цинизм российской позиции. Уже никто не верит словам России, что она хочет мира", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции подтвердило, что европейцы сегодня объединены вокруг идеи усилить украинские Вооруженные Силы, чтобы они стали сильнее. В Европе понимают важность предоставления Украине такого вооружения, которое бы отбивало желание нападать на Украину.

"Мы считаем, что Украина является важной цепью в нашей обороне и нашем стремлении к миру. Это подчеркивает необходимость работать сейчас и на перспективу. Дроны, перехватчики дронов – их производство сейчас и на три будущих года предоставляет транспаретность украинской армии. И также это использование новых систем обороны, что определяется на 2026-й, чтобы разместить их на украинской территории", – заявил Макрон.

