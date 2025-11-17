Рубрики
Кравцев Сергей
Все усилия и договоренности, которые были приложены в течение последних месяцев, по окончанию войны в Украине, были готовы, чтобы подписать мирное соглашение. Однако Россия отбросила их, продемонстрировав, что настроена продолжать боевые действия. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским сделал президент Франции Эммануэль Макрон.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Французский лидер раскритиковал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины, назвав их циничными.
Президент Франции подтвердило, что европейцы сегодня объединены вокруг идеи усилить украинские Вооруженные Силы, чтобы они стали сильнее. В Европе понимают важность предоставления Украине такого вооружения, которое бы отбивало желание нападать на Украину.
Глава Минобороны ФРГ заявил, что Россия может достаточно восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО еще до 2029 года. Он сказал, что такие оценки уже есть. У министра спросили, обладает ли Германия временем на подготовку к войне в странах НАТО. Ведь раньше