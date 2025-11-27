Страх перед Путіним сильніший: у Бельгії пояснили, чому проти конфіскації грошей РФ

У Бельгії депозитарій Euroclear, де знаходиться більша частина заморожених активів Росії, виправдав свій опір конфіскації грошей РФ тим, що нібито боїться дій путінського режиму у відповідь. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Financial Times".

Європейський депозитарій Euroclear. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, гендиректор міжнародного депозитарію Euroclear Валері Урбен звернулася з листом до президента Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн та президента Європейської ради Антоніу Кошті, висловивши стурбованість планами ЄС використати заморожені російські активи для фінансування репараційного кредиту Україні. За словами Урбена, запропонований механізм може бути сприйнятий світовими ринками як фактична "конфіскація" російських коштів, що нібито створить небезпечний прецедент для інвесторів, які вкладають кошти в європейський державний борг. Вона стверджує, що подібний крок здатний відлякати суверенні фонди та центробанки країн за межами ЄС, хоча конкретних прикладів у листі не наводяться.

Крім того, керівник Euroclear попереджає про можливі "контрзаходи" з боку Росії у разі обов'язкового спрямування російських активів у спеціальні безвідсоткові інструменти. Урбен заявляє, що побоюється юридичних позовів з боку Кремля та вимагає від європейських інститутів безумовних гарантій захисту від будь-яких подібних ризиків. Серед них вона виділяє потенційні претензії Росії та неназваних інших держав, загрози ліквідності, а також інші можливі юридичні та фінансові наслідки.

Лист з'явився на тлі заяв Урсули фон дер Ляйєн, яка 26 листопада підтвердила, що ЄС готує законодавчу ініціативу, яка дозволяє використати заморожені російські активи для надання Україні репараційного кредиту обсягом близько 140 млрд євро. За даними джерел, саме ці плани ЄС викликають опір Euroclear, який має значну частину російських активів і намагається уникнути будь-яких фінансових і правових наслідків їх можливого вилучення.

