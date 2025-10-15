Страна, которая заявляет о поддержке Украины, помогает России сбывать нефть и обходить санкции

Через албанские порты на европейский рынок продолжают попадать запрещенные нефтепродукты из России и Ливии. Журналисты-расследователи установили, что топливо проходит под видом строительных материалов или скрывается в специально переоборудованных судах, что позволяет обходить международные санкции и налоговые проверки. Об этом говорится в публикации издания Balkan Insight.

Албания в обход санкций способствует России сбывать нефть. Фото: из открытых источников

В начале года два судна — "Бесарт" и "Ая Занубья" — прибыли в порт Порто-Романо на побережье Албании, указав в декларации цемент. Однако при досмотре выяснилось, что на борту находилось около 600 тысяч литров незадекларированного дизельного топлива. Следователи установили, что порт неоднократно использовался для ввоза санкционных нефтепродуктов из России и Ливии.

Эксперты считают, что значительная часть контрабандного топлива имеет российское происхождение, а часть поступает из ливийских портов, где действуют вооруженные группировки.

Албанская полиция не комментирует расследование, но источники в порту Дуррес отмечают, что подобные схемы строятся на поддельных декларациях и взятках. Контрабандисты используют старые суда под флагами Танзании, оформленные на офшорные компании. Одним из примеров является фирма Batimarine Owner Ship, через которую оформлялись перевозки.

Следствие предполагает, что при перевозке топлива контрабандисты прикрывались фиктивными договорами и обходили проверки, оформляя маршруты как рейсы для рыбной ловли или буксировки.

Расследование установило, что между 2013 и 2016 годами в Албанию из Черногории было ввезено около 1,7 миллиона литров незаконного топлива. Речь идёт о рыболовецких судах, которые вместо вылова рыбы забирали топливо без уплаты налогов.

Прокуроры также раскрыли схему, по которой через офшорные структуры перевозились сотни тысяч литров дизеля, а его организаторы — Джуджин Кока и Серджио Сула – скрываются от ареста.

Албанские власти заявляют, что незаконные поставки топлива продолжаются несмотря на санкции, а порты Порто-Романо и Дуррес остаются узловыми точками теневого импорта. Следствие связывает контрабанду с международными преступными сетями, использующими старые суда и офшорные компании для сокрытия реальных маршрутов.

