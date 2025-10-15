Країна, яка заявляє про підтримку України, допомагає Росії збувати нафту та обходити санкції

Через албанські порти на європейський ринок продовжують потрапляти заборонені нафтопродукти з Росії та Лівії. Журналісти-розслідувачі встановили, що паливо проходить під виглядом будівельних матеріалів або ховається у спеціально переобладнаних суднах, що дозволяє обходити міжнародні санкції та податкові перевірки. Про це йдеться у публікації видання Balkan Insight.

На початку року два судна — "Бесарт" та "Ая Зануб'я" — прибули до порту Порто-Романо на узбережжі Албанії, вказавши в декларації цемент. Однак під час огляду з'ясувалося, що на борту було близько 600 тисяч літрів незадекларованого дизельного палива. Слідчі встановили, що порт неодноразово використовувався для ввезення нафтопродуктів санкцій з Росії та Лівії.

Експерти вважають, що значна частина контрабандного палива має російське походження, а частина надходить із лівійських портів, де діють збройні угруповання.

Албанська поліція не коментує розслідування, але джерела в порту Дуррес зазначають, що подібні схеми будуються на підроблених деклараціях та хабарі. Контрабандисти використовують старі судна під прапорами Танзанії, оформлені на офшорні компанії. Одним із прикладів є фірма Batimarine Owner Ship, через яку оформлялися перевезення.

Слідство передбачає, що при перевезенні палива контрабандисти прикривалися фіктивними договорами та обходили перевірки, оформляючи маршрути як рейси для риболовлі або буксирування.

Розслідування встановило, що між 2013 та 2016 роками до Албанії з Чорногорії було ввезено близько 1,7 мільйона літрів незаконного палива. Йдеться про рибальські суди, які замість вилову риби забирали паливо без сплати податків.

Прокурори також розкрили схему, за якою через офшорні структури перевозилися сотні тисяч літрів дизеля, а його організатори – Джуджин Кока та Серджіо Сула – ховаються від арешту.

Албанська влада заявляє, що незаконне постачання палива триває незважаючи на санкції, а порти Порто-Романо і Дуррес залишаються вузловими точками тіньового імпорту. Слідство пов'язує контрабанду з міжнародними злочинними мережами, які використовують старі судна та офшорні компанії для приховування реальних маршрутів.

