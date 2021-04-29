Страна-соседка Украины выявила новый штамм коронавируса

В соседней с Украиной Румынии нашли новый, так называемый индийский штамм коронавируса. Об этом передает Reuters сегодня, 29 апреля.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который впервые выявили в Индии.

Инфекция была диагностирована у 26-летнего пациента, который прибыл в Румынию примерно месяц назад. У него наблюдались некоторые симптомы коронавируса в легкой форме.

Сообщается, что министерство отслеживало вспышку коронавируса среди строителей, недавно прибывших из Индии в один из населенных пунктов Румынии.

Отметим, что в Минздраве страны уверяют: выявленная мутация не является более заразной, чем та, которая, как полагают, вызвала "коронавирусный шторм" в Индии. Там суточный прирост заболеваемости продолжает бить рекорды.

Растет количество новых случаев заболевания, а медицинского оборудования и коек не хватает. Из-за большого наплыва заболевших в некоторых больницах уже нет мест, пациентам даже отказывают в помощи.

Напомним, в Госпродпотребслужбе сообщили о новом штамме коронавируса, который в мае 2021 года может появиться в Украине. Распространение так называемого индийского коронавируса вызывает у экспертов тревогу. Новый штамм выявлен в Индии, а также в Турции. Прогнозируется, что в Украину завезти "новинку" могут те, кто возвращается из отпусков в этих странах.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинский врач рассказал, будет ли действовать вакцина против индийского штамма коронавируса и защищены ли переболевшие ранее.

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