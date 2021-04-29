Страна-соседка Украины выявила новый штамм коронавируса

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Таисия Ерохина
В соседней с Украиной Румынии нашли новый, так называемый индийский штамм
коронавируса. Об этом передает Reuters сегодня, 29 апреля.
Коронавирус. Фото из открытых источников
Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который впервые выявили в Индии.
Инфекция была диагностирована у 26-летнего пациента, который прибыл в
Румынию примерно месяц назад. У него наблюдались некоторые симптомы
коронавируса в легкой форме.
Сообщается, что министерство отслеживало вспышку коронавируса среди
строителей, недавно прибывших из Индии в один из населенных пунктов Румынии.
Отметим, что в Минздраве страны уверяют: выявленная мутация не является более заразной, чем та, которая, как полагают, вызвала "коронавирусный шторм" в Индии. Там суточный прирост заболеваемости продолжает бить рекорды.
Растет количество новых случаев заболевания, а медицинского
оборудования и коек не хватает. Из-за большого наплыва заболевших в некоторых
больницах уже нет мест, пациентам даже отказывают в помощи.
Напомним, в
Госпродпотребслужбе сообщили о новом штамме коронавируса, который в мае
2021 года может появиться в Украине. Распространение так называемого индийского
коронавируса вызывает у экспертов тревогу. Новый штамм выявлен в Индии, а также в Турции. Прогнозируется, что в Украину завезти "новинку" могут те, кто
возвращается из отпусков в этих странах.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинский врач рассказал, будет
ли действовать вакцина против индийского штамма коронавируса и защищены ли
переболевшие ранее.
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