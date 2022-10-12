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Страны Балтии закупают мощное оружие у США против россиян

Литва готова купить артиллерийскую установку M142 Himars.

сегодня, 15:33
Автор:

Slava Kot
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Из-за войны в Украине спровоцированной российским вторжением страны Балтии решили поставить на свое вооружение современную технику. Литовские СМИ со ссылкой на министра обороны Арвидаса Анушаускаса сообщают, что их страна закажет в США восемь ракетных артиллерийских установок M142 Himars.

Страны Балтии закупают мощное оружие у США против россиян

Артиллерийские установки M142 Himars. Фото из открытых источников

Литва планирует подписать контракт о поставках до декабря 2022, а сами установки M142 Himars должны быть доставлены до 2025 года. Арвидас Анушаускас сообщает, что другие страны Балтии Латвия и Эстония также будут покупать эти системы. По предварительным данным, страны планируют заказать по шесть установок M142 Himars.

Недавно власти Литвы решили увеличить нынешние расходы бюджета на 148 миллионов евро. Именно эти деньги пойдут на американские установки и снаряды. Таким образом, литовский оборонный бюджет будет составлять 2,52% от ВВП страны.

Ракетные установки M142 Himars успешно показали себя в Украине. ВСУ, используя американское оружие, удачно уничтожали склады вооружений и центры принятия решений российских оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Литва, Латвия и Эстония запретили въезд россиянам на свои территории. Такие действия были предприняты странами Балтии из-за резкого увеличения числа россиян, пересекающих границу с их странами. Балтийцы боятся, что россияне могут вызвать дестабилизирующие движения.

Также "Комментарии" сообщали о главе службы разведки Эстонии, предупреждающем НАТО о возможности российской атаки на Украину. В ответ руководство Североатлантического альянса назвало эстонскую разведку шизофрениками-прибалтами.



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Источник: https://lithuania.postsen.com/local/amp/43975
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