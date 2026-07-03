Своей армией Эстония удивит всю Европу: парламенту предложили беспрецедентный закон

В Эстонии предложили существенно изменить правила комплектования национальных сил обороны. В парламент страны внесен законопроект, который позволит гражданам государств-членов НАТО добровольно проходить службу в Союзе обороны Эстонии (Kaitseliit).

Армия Эстонии. Фото: из открытых источников

Инициативу поддержали 53 депутата Рийгикога. Документ предусматривает, что иностранные добровольцы смогут не только вступать в организацию, но и занимать должности военного времени, для которых требуется наличие воинского звания. До сих пор подобная возможность законодательно четко не регулировалась.

Авторы инициативы считают, что это позволит использовать опыт военнослужащих из других стран Альянса при планировании обороны и формировании командных структур. При этом обязательный воинский призыв на иностранцев распространяться не будет – участие останется исключительно добровольным.

Чтобы получить право на службу, кандидат должен быть совершеннолетним, иметь гражданство страны НАТО и принести военную присягу Эстонии. Закон также расширяет возможности иностранных добровольцев участвовать в ликвидации последствий кризисов и чрезвычайных ситуаций.

Впрочем, инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Советник парламентского Комитета по национальной обороне Айвар Энгель усомнился в необходимости нововведений, отметив, что Союз обороны уже насчитывает более 30 тысяч участников и не испытывает кадрового дефицита.

Кроме того, эксперты обращают внимание на отсутствие требований к знанию эстонского языка, который используется в системе военного управления, а также на различия в медицинских стандартах отбора добровольцев и кадровых военнослужащих. Если парламент одобрит законопроект, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

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