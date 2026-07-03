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Своєю армією Естонія здивує всю Європу: парламенту запропонували безпрецедентний закон

Громадяни країн НАТО зможуть служити в силах оборони Естонії та обіймати посади воєнного часу, проте ініціатива вже викликала суперечки

3 липня 2026, 08:00
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Кравцев Сергей

В Естонії запропонували суттєво змінити правила комплектування національних сил оборони. До парламенту країни внесено законопроект, який дозволить громадянам держав-членів НАТО добровільно проходити службу в Союзі оборони Естонії (Kaitseliit).

Своєю армією Естонія здивує всю Європу: парламенту запропонували безпрецедентний закон

Армія Естонії. Фото: з відкритих джерел

Ініціативу підтримали 53 депутати Рійгікога. Документ передбачає, що іноземні добровольці зможуть не лише вступати до організації, а й обіймати посади воєнного часу, для яких потрібна наявність військового звання. Досі така можливість законодавчо чітко не регулювалася.

Автори ініціативи вважають, що це дозволить використати досвід військовослужбовців з інших країн Альянсу під час планування оборони та формування командних структур. При цьому обов'язковий військовий заклик на іноземців не поширюватиметься – участь залишиться виключно добровільною.

Щоб отримати право на службу, кандидат має бути повнолітнім, мати громадянство країни НАТО і скласти присягу Естонії. Закон також розширює можливості іноземних добровольців брати участь у ліквідації наслідків криз та надзвичайних ситуацій.

Втім, ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Радник парламентського Комітету з національної оборони Айвар Енгель засумнівався у необхідності нововведень, зазначивши, що Союз оборони вже налічує понад 30 тисяч учасників і не має кадрового дефіциту.

Крім того, експерти звертають увагу на відсутність вимог до знання естонської мови, яка використовується у системі військового управління, а також на відмінності у медичних стандартах відбору добровольців та кадрових військовослужбовців. Якщо парламент ухвалить законопроект, нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

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Джерело: https://news.err.ee/1610067235/estonia-moves-to-let-citizens-of-nato-countries-serve-in-national-defense-roles
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