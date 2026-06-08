Премьер-министр Армении Никол Пашинян одержал уверенную победу на парламентских выборах, сохранив контроль над законодательной властью и возможность самостоятельно формировать правительство. Согласно предварительным итогам подсчета всех бюллетеней, возглавляемая им партия "Гражданский договор" получила почти половину голосов избирателей и обеспечила себе абсолютное большинство мандатов.

Выборы в Армении. Фото: из открытых источников

По данным Центральной избирательной комиссии, политическая сила Пашиняна набрала 49,81% голосов, что позволяет ей получить 61 место в новом составе парламента. Такой результат избавляет правящую команду от необходимости искать партнеров для создания коалиции и дает возможность продолжить реализацию собственной политической программы.

Главным соперником власти стала партия "Сильная Армения", связанная с российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном. Она получила более 23% голосов и станет крупнейшей оппозиционной силой в парламенте. Третье место занял блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна, которого многие связывают с тесными контактами с Кремлем.

Особое внимание к этим выборам было приковано не только внутри страны, но и за ее пределами. Голосование проходило на фоне заметного охлаждения отношений между Ереваном и Москвой. В последние годы власти Армении активно развивают сотрудничество с Европейским Союзом и демонстрируют стремление к более самостоятельной внешней политике.

Победа Пашиняна может стать важным сигналом для Кремля. Несмотря на давление и критику со стороны российских политиков и медиа, большинство избирателей поддержало курс действующего премьера. Теперь перед правительством стоит задача доказать, что политическая стабильность может быть преобразована в экономические реформы и укрепление безопасности страны.

Результаты выборов свидетельствуют о том, что армянское общество пока готово доверить Пашиняну дальнейшее определение стратегического курса государства.

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