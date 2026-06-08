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Чи зіграла ставка Путіна: на виборах у Вірменії підрахували всі голоси

Партія прем'єр-міністра отримала більшість у парламенті, а сили, орієнтовані на Москву, не змогли зупинити його курс на зближення з Європою

8 червня 2026, 10:59
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Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян здобув впевнену перемогу на парламентських виборах, зберігши контроль над законодавчою владою та можливість самостійно формувати уряд. Згідно з попередніми підсумками підрахунку всіх бюлетенів, очолювана ним партія "Громадянський договір" отримала майже половину голосів виборців і забезпечила абсолютну більшість мандатів.

Чи зіграла ставка Путіна: на виборах у Вірменії підрахували всі голоси

Вибори у Вірменії. Фото: з відкритих джерел

За даними Центральної виборчої комісії, політична сила Пашиняна набрала 49,81% голосів, що дозволяє їй здобути 61 місце у новому складі парламенту. Такий результат позбавляє правлячу команду необхідності шукати партнерів для створення коаліції і дає можливість продовжити реалізацію власної політичної програми.

Головним суперником влади стала партія "Сильна Вірменія", пов'язана із російським бізнесменом вірменського походження Самвелом Карапетяном. Вона отримала понад 23% голосів та стане найбільшою опозиційною силою в парламенті. Третє місце посів блок "Вірменія" колишнього президента Роберта Кочаряна, якого багато хто пов'язує із тісними контактами з Кремлем.

Особлива увага до цих виборів була прикута не лише всередині країни, а й за її межами. Голосування відбувалося на тлі помітного охолодження відносин між Єреваном та Москвою. В останні роки влада Вірменії активно розвиває співпрацю з Європейським Союзом і демонструє прагнення до самостійнішої зовнішньої політики.

Перемога Пашиняна може стати важливим сигналом для Кремля. Незважаючи на тиск і критику з боку російських політиків та медіа, більшість виборців підтримали курс чинного прем'єра. Тепер перед урядом стоїть завдання довести, що політична стабільність може бути перетворена на економічні реформи та зміцнення безпеки країни.

Результати виборів свідчать про те, що вірменське суспільство поки що готове довірити Пашиняну подальше визначення стратегічного курсу держави.

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