Так и не получим обещанные ранее Mirage 2000-5: какая страна решила отказать Украине

США и НАТО усиливают давление на Грецию, требуя продать Украине часть истребителей Mirage 2000-5 в рамках инициативы PURL. Афины, однако, предпочитают предоставлять устаревшее вооружение и не спешат передавать высокотехнологичные самолеты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации греческого издания Kathimerini.

Истребитель Mirage 2000-5F. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что союзники Украины в Европе и НАТО оказывают существенное давление на греческие власти с целью ускорить передачу Киеву части своих истребителей Mirage 2000-5.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) предполагает перепродажу критически важного вооружения, которое могло бы усилить оборонные возможности Украины против российских сил.

Отмечается, что Афины уже сталкивались с аналогичными требованиями ранее, однако в этот раз давление особенно активно со стороны Вашингтона. Также усиливает свое давление Париж и страны Восточной Европы. Они настаивают на том, чтобы Греция внесла реальный вклад в поддержку Украины, предоставив часть современных боевых самолетов.

По данным СМИ, греческое правительство не готово передавать Киеву современные и высокотехнологичные самолеты. Вместо этого Афины предлагают устаревшие вооружения, включая 60 самоходных гаубиц M-110 калибра 203 мм, которые состоят на вооружении с 1960-х годов.

Журналисты отмечают, что техническая поддержка истребителей Mirage 2000-5 завершится в 2027 году, что подталкивает Грецию к замене их на более современные самолеты Rafale, закупленные у Франции.

Если Греция все же согласится на требования союзников, часть своих Mirage 2000-5 она может продать третьим странам — США, Франции, Германии, Чехии или Эстонии. После этого посредники перепродадут самолеты Украине или предоставят аналогичные системы вооружения.

