Так і не отримаємо обіцяні раніше Mirage 2000-5: яка країна вирішила відмовити Україні

США та НАТО посилюють тиск на Грецію, вимагаючи продати Україні частину винищувачів Mirage 2000-5 у рамках ініціативи PURL. Афіни, однак, вважають за краще надавати застаріле озброєння і не поспішають передавати високотехнологічні літаки. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації грецького видання Kathimerini.

Винищувач Mirage 2000-5F. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що союзники України в Європі та НАТО чинять суттєвий тиск на грецьку владу з метою прискорити передачу Києву частини своїх винищувачів Mirage 2000-5.

Ініціатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) передбачає перепродаж критично важливого озброєння, яке могло б посилити оборонні можливості України проти російських сил.

Зазначається, що Афіни вже стикалися з аналогічними вимогами раніше, проте цього разу тиск особливо активний з боку Вашингтона. Також посилює свій тиск Париж та країни Східної Європи. Вони наполягають на тому, щоб Греція зробила реальний внесок у підтримку України, надавши частину сучасних бойових літаків.

За даними ЗМІ, грецький уряд не готовий передавати Києву сучасні та високотехнологічні літаки. Натомість Афіни пропонують застарілі озброєння, включаючи 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, які перебувають на озброєнні з 1960-х років.

Журналісти зазначають, що технічна підтримка винищувачів Mirage 2000-5 завершиться у 2027 році, що підштовхує Грецію до заміни їх на сучасніші літаки Rafale, закуплені у Франції.

Якщо Греція все ж таки погодиться на вимоги союзників, частину своїх Mirage 2000-5 вона може продати третім країнам — США, Франції, Німеччині, Чехії чи Естонії. Після цього посередники перепродадуть літаки Україні або нададуть аналогічні системи озброєння.

