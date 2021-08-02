Трагически погиб популярный YouTube-блогер: что произошло

Популярный YouTube-блогер сорвался со склона горы в итальянских Альпах во время съемок нового видеоролика. Об этом сообщает издание New York Post.

Погиб популярный YouTube блогер. Фото: instagram.com/albertdyrlund

Как стало известно, 22-летний YouTube блогер из Дании по имени Альберт Дирлунд снимал новый видеоролик для своего канала на склоне горы Сечеда в Валь-Гардене. Во время съёмок молодой человек оступился и сорвался с 200-метровой высоты.

На место происшествия прибыли медики, однако им не удалось спасти блогера. Его смерть подтвердили в МИД Дании.

Для справки: Альберт Дирлунд являлся популярным в Дании музыкантом и комиком. На его YouTube канале насчитывается около 175 тысяч подписчиков, также у него имелась страница в социальной сети Instagram с более чем 200-тысячной аудиторией. Дирлунд был известен своими песнями "Emoji" и "Waffles", а также комедией 2019 года "Команда Альберта".





Фото: instagram.com/albertdyrlund

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