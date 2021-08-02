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Трагически погиб популярный YouTube-блогер: что произошло

Блогер погиб во время съемок нового ролика

сегодня, 13:27
Автор:

Денис Подставной

Популярный YouTube-блогер сорвался со склона горы в итальянских Альпах во время съемок нового видеоролика. Об этом сообщает издание New York Post. 

Трагически погиб популярный YouTube-блогер: что произошло

Погиб популярный YouTube блогер. Фото: instagram.com/albertdyrlund

Как стало известно, 22-летний YouTube блогер из Дании по имени Альберт Дирлунд снимал новый видеоролик для своего канала на склоне горы Сечеда в Валь-Гардене. Во время съёмок молодой человек оступился и сорвался с 200-метровой высоты. 

На место происшествия прибыли медики, однако им не удалось спасти блогера. Его смерть подтвердили в МИД Дании. 

Для справки: Альберт Дирлунд являлся популярным в Дании музыкантом и комиком. На его YouTube канале насчитывается около 175 тысяч подписчиков, также у него имелась страница в социальной сети Instagram с более чем 200-тысячной аудиторией. Дирлунд был известен своими песнями "Emoji" и "Waffles", а также комедией 2019 года "Команда Альберта".

Трагически погиб популярный YouTube-блогер: что произошло - фото 2

Фото: instagram.com/albertdyrlund

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что от Covid-19 умер американский блогер, который был ярым противником вакцинации. Сообщается, что мужчина являлся прихожанином церкви Hillsong. Он считал, что от коронавируса должна защищать прежде всего вера. Именно по этой причине он отказывался вакцинироваться и неоднократно открыто смеялся над вакцинациями и в целом с пандемии в мире. Вскоре после того, как у Стивена Гармона диагностировали COVID-19, у него начала развиваться пневмония. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии молодая девушка убила себя во время того, как делала селфи. Сообщается, что 26-летняя девушка хотела сделать эффектное фото с оружием в руке. Она взяла для съемок пистолет, не подозревая, что он был заряжен. Подробнее — в нашей статье. 


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Источник: https://nypost.com/2021/07/30/danish-youtuber-22-dies-in-fall-from-alps-while-filming-video/
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