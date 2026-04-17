Главная Новости Мир Европа Трамп перешел все границы: почему европейские союзники срочно отступают
Трамп перешел все границы: почему европейские союзники срочно отступают

Ле Пен, Мелони и даже AfD дистанцируются от экс-президента США на фоне череды скандалов и провалов

17 апреля 2026, 14:04
Автор:
Кравцев Сергей

Американский лидер Дональд Трамп стремительно теряет политическую привлекательность для своих европейских союзников. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, даже идеологически близкие правые силы в ЕС начинают воспринимать его не как поддержку, а как фактор риска.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, лидер французских ультраправых Марин Ле Пен уже призвала соратников держаться подальше от Трампа, несмотря на его открытую поддержку в прошлом. В преддверии президентской кампании во Франции ее команда делает ставку на более независимый имидж, опасаясь, что ассоциации с Вашингтоном могут сыграть против них.

Тенденция к дистанцированию наметилась еще до громкого поражения премьера Венгрии Виктор Орбан на парламентских выборах. Тогда Трамп активно поддержал союзника, даже направив в регион вице-президента Джей Ди Вэнс. Однако эта ставка не оправдала себя и лишь усилила скепсис в Европе.

Дополнительным раздражителем стали внешнеполитические шаги Трампа – конфликт вокруг Ирана и резкие выпады в адрес Папа Лев. Именно критика понтифика, по информации источников, стала поворотным моментом для главы итальянского правительства Джорджия Мелони, учитывая чувствительность ее электората к религиозной повестке.

Схожие настроения звучат и в Германии. Представители Альтернатива для Германии признают: связь с Трампом может оказаться токсичной в условиях предстоящих выборов. По словам депутата Торбена Браги, подобное партнерство "в конкретной электоральной ситуации выглядит не слишком перспективно".

В результате европейские правые все чаще выбирают осторожную дистанцию от Вашингтона, стремясь сохранить поддержку избирателей и избежать репутационных потерь на фоне противоречивой политики Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп публично признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине. Об этом Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа.




Источник: https://www.politico.eu/article/trump-turns-toxic-europe-far-right-le-pen-national-rally-france-orban-defeat-hungary/
