Трамп перейшов усі межі: чому європейські союзники терміново відступають

Американський лідер Дональд Трамп стрімко втрачає політичну привабливість для своїх європейських союзників. Як повідомляє Politico із посиланням на джерела, навіть ідеологічно близькі праві сили в ЄС починають сприймати його не як підтримку, а як фактор ризику.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен вже закликала соратників триматися подалі від Трампа, незважаючи на його відкриту підтримку у минулому. Напередодні президентської кампанії у Франції її команда робить ставку на незалежніший імідж, побоюючись, що асоціації з Вашингтоном можуть зіграти проти них.

Тенденція до дистанціювання намітилася ще до гучної поразки прем'єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах. Тоді Трамп активно підтримав союзника, навіть направивши до регіону віце-президента Джей Ді Венс. Однак ця ставка не виправдала себе і лише посилила скепсис у Європі.

Додатковим подразником стали зовнішньополітичні кроки Трампа – конфлікт навколо Ірану та різкі випади на адресу Папа Лева. Саме критика понтифіка, за інформацією джерел, стала поворотним моментом для глави італійського уряду Джорджія Мелоні з огляду на чутливість її електорату до релігійного порядку.

Подібні настрої звучать і у Німеччині. Представники Альтернатива для Німеччини визнають: зв'язок із Трампом може виявитися токсичним в умовах майбутніх виборів. За словами депутата Торбена Браги, подібне партнерство "у конкретній електоральній ситуації виглядає не надто перспективним".

У результаті європейські праві дедалі частіше обирають обережну дистанцію від Вашингтона, прагнучи зберегти підтримку виборців та уникнути репутаційних втрат на тлі суперечливої політики Трампа.

