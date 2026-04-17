Украина отошла на второй план: Трамп сделал новое заявление по войне
Украина отошла на второй план: Трамп сделал новое заявление по войне

Президент США дал понять, что сейчас главный для него приоритет - окончание войны в Иране

17 апреля 2026, 10:30
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп публично признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

При этом американский лидер так и не нашел необходимые слова, чтобы охарактеризовать, что сейчас происходит с мирными переговорами по Украине. 

"Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет", — заявил он.

Дональд Трамп прямо сказал, где сейчас сосредоточено его внимание.

"Сейчас мы очень сосредоточены на Иране, смотрим, сможем ли мы это завершить", — сказал глава Белого дома.

По его словам, соглашение с Ираном будет "без ядерного оружия". Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают — и это он считает позитивными сигналами.

Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана. По его словам, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и "Хезболлу".

При этом президент США дал понять, что нет четкого понимания относительно переговоров по Ирану. Он лишь намекнул, что они продолжаются. На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.

"Все они важны. То есть это не вопрос одного раунда. Все они являются следующими", — сказал президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп активизировал попытки договориться о прекращении войны с Ираном на фоне растущего давления внутри страны и ухудшения экономических показателей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.




