Украина отошла на второй план: Трамп сделал новое заявление по войне

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп публично признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа.
При этом американский лидер так и не нашел необходимые слова, чтобы охарактеризовать, что сейчас происходит с мирными переговорами по Украине.
Дональд Трамп прямо сказал, где сейчас сосредоточено его внимание.
По его словам, соглашение с Ираном будет "без ядерного оружия". Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают — и это он считает позитивными сигналами.
Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана. По его словам, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и "Хезболлу".
При этом президент США дал понять, что нет четкого понимания относительно переговоров по Ирану. Он лишь намекнул, что они продолжаются. На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп активизировал попытки договориться о прекращении войны с Ираном на фоне растущего давления внутри страны и ухудшения экономических показателей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.