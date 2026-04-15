Трамп спутал все карты: с какой самой большой проблемой столкнулся ЕС из-за войны в Иране

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Возможная нехватка реактивного топлива из-за войны в Иране уже становится "главным беспокойством" для Еврокомиссии и поводом для авиакомпаний усилить давление на климатическую политику ЕС. Как передает передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Euractiv".
В Европе наблюдается нехватка авиационного топлива. Фото: из открытых источников
По ее словам, поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы ЕС были стабильными, и пока нет необходимости в дополнительном выпуске запасов. Она добавила, что европейские нефтеперерабатывающие заводы способны покрыть около 70% потребностей блока в керосине.
Однако европейские операторы уже настаивают на действиях и уступках со стороны Брюсселя. Торговая ассоциация Airlines for Europe (A4E), членами которой являются Ryanair, Lufthansa и Air France-KLM, уже призвала к созданию платформы для совместных переговоров и закупки керосина.
Лоббистская группа также хочет принять закон, который обязывает европейские страны специально запасать авиационное топливо, как они уже обязаны делать это с нефтью и газом.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против режима Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила в соцсетях журналистка Fox News Мария Бартиромо.