Трамп сплутав усі карти: з якою найбільшою проблемою зіткнувся ЄС через війну в Ірані

Можлива нестача реактивного палива через війну в Ірані вже стає "головним занепокоєнням" для Єврокомісії та приводом для авіакомпаній посилити тиск на кліматичну політику ЄС. Як передає передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Euractiv".

У Європі спостерігається нестача авіаційного палива.

"Європейські авіакомпанії ще не мають дефіциту палива, але можуть зіткнутися з дефіцитом гасу найближчим часом", — заявила прес-секретар виконавчого комітету ЄС з питань енергетичної політики Анна-Кайса Ітконен.

За її словами, постачання сирої нафти на нафтопереробні заводи ЄС були стабільними, і поки що немає необхідності в додатковому випуску запасів. Вона додала, що європейські нафтопереробні заводи здатні покрити близько 70% потреб блоку в гасі.

"Наша робота і наша роль на даний момент полягає в координації та збиранні повної ситуаційної поінформованості та інформації про ситуацію в режимі реального часу, тому ми зараз щотижня скликаємо координаційні групи з питань нафти та газу", — наголосила Ітконен.

Однак європейські оператори вже наполягають на діях та поступках з боку Брюсселя. Торгова асоціація Airlines for Europe (A4E), членами якої є Ryanair, Lufthansa та Air France-KLM, вже закликала до створення платформи для спільних переговорів та закупівлі гасу.

Лобістська група також хоче ухвалити закон, який зобов'язує європейські країни спеціально запасати авіаційне паливо, як вони вже зобов'язані робити це з нафтою та газом.

