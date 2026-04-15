Действительно ли война закончена: Трамп сделал новое заявление об Иране

Президент США Дональд Трамп убеждён, что конфликт между США и Ираном близок к завершению

15 апреля 2026, 07:02
Кравцев Сергей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против режима Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила в соцсетях журналистка Fox News Мария Бартиромо.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Бартиромо, президент США, отвечая на вопрос, закончилась ли война в Иране, отметил, что она действительно уже завершилась.

"Я только что пообщалась с президентом. Он много говорил об экономике, о войне с Ираном, о НАТО. Одну его фразу приведу отдельно. Я сказала ему: "Вы все время говорите об этой войне так, будто она уже в прошлом. Она уже закончилась?" Он ответил: "Она закончилась", — отметила журналистка Fox News.

При этом сам телеканал опубликовал фрагмент интервью Трампа для Fox News.

"Я думаю, что он (конфликт – ред.) близок к завершению, да", – заявил Дональд Трамп.

При этом американский лидер уточнил, что США ещё не завершили всю работу.

"Мы ещё не закончили…Посмотрим, что произойдёт. Я думаю, они очень хотят заключить сделку", – отметил американский лидер.

