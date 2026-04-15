Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против режима Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила в соцсетях журналистка Fox News Мария Бартиромо.

По словам Бартиромо, президент США, отвечая на вопрос, закончилась ли война в Иране, отметил, что она действительно уже завершилась.

"Я только что пообщалась с президентом. Он много говорил об экономике, о войне с Ираном, о НАТО. Одну его фразу приведу отдельно. Я сказала ему: "Вы все время говорите об этой войне так, будто она уже в прошлом. Она уже закончилась?" Он ответил: "Она закончилась", — отметила журналистка Fox News.

При этом сам телеканал опубликовал фрагмент интервью Трампа для Fox News.

"Я думаю, что он (конфликт – ред.) близок к завершению, да", – заявил Дональд Трамп.

При этом американский лидер уточнил, что США ещё не завершили всю работу.

"Мы ещё не закончили…Посмотрим, что произойдёт. Я думаю, они очень хотят заключить сделку", – отметил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — отмена нефтяных санкций против России на 30 дней стала "вознаграждением" для российского диктатора Владимира Путина за предоставление Ирану разведданных для ударов по войскам США. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, будут ли США продлевать ослабление санкций для нефти из РФ и Ирана.

Ранее "Комментарии" писали - у Трампа хватаются за голову: что произошло с его рейтингом после года у власти.