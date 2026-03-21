Третья мировая фактически началась: в Европе сделали настораживающее заявление

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что предотвратить глобальный конфликт становится всё сложнее, а признаки новой мировой войны уже могут быть налицо. В интервью Berliner Zeitung он отметил, что масштабное противостояние может развиваться постепенно – начинаясь с локальных кризисов.

Александар Вучич.

По словам Вучича, современные конфликты всё чаще связаны с борьбой за стратегические ресурсы – нефть, газ, редкоземельные металлы и другие важные элементы. Он напомнил, что и мировые войны прошлого начинались с региональных столкновений, которые со временем перерастали в глобальные противостояния с участием крупных союзов.

Отдельно сербский лидер затронул войну России против Украины. По его оценке, спустя годы боевых действий ни одна из сторон не имеет очевидного пути к победе. Он подчеркнул, что государство, обладающее ядерным оружием, невозможно победить исключительно военными средствами, а игнорирование этого факта может привести к ошибочным решениям.

Вучич также не исключил опасного сценария с применением тактического ядерного оружия, особенно на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его мнению, события в Персидском заливе уже сейчас формируют новую конфигурацию сил в регионе и будут иметь долгосрочные последствия.

Он отметил, что страны внимательно наблюдают за действиями друг друга, формируя будущие альянсы и стратегию поведения. При этом многие игроки, по его словам, сейчас стараются выиграть время, параллельно готовясь к более масштабным столкновениям.

Таким образом, риторика Вучича отражает растущую обеспокоенность мировых лидеров возможным расширением конфликтов и переходом к новой фазе глобальной нестабильности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп выставил счет ряду стран: в противном случае угрожает продолжением войны против Ирана.