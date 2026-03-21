Трамп выставил счет ряду стран: в противном случае угрожает продолжением войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп требует от арабских стран Персидского залива триллионы долларов – в зависимости от того, хотят они продолжения или остановки войны с Ираном. Об этом пишет издание Nabd, ссылаясь на слова оманского журналиста Салема Аль-Джахури.

По данным СМИ, президент США выставил странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) два варианта: 5 триллионов долларов — если хотят, чтобы война с Ираном продолжалась. Или же 2,5 триллиона долларов – если хотят ее остановить.

В тот же день Трамп заявил, что цель операции не сводится к смене власти в Иране. По его словам, США действуют вместе с союзниками, чтобы достичь своих целей в области безопасности и не втянуться в затяжной конфликт.

Дональд Трамп также отметил, что совместное давление американских и израильских вооруженных сил нанесло серьезный ущерб иранской инфраструктуре, и теперь ее восстановление будет крайне сложным.

