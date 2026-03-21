Трамп выставил счет ряду стран: в противном случае угрожает продолжением войны против Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп выставил счет ряду стран: в противном случае угрожает продолжением войны против Ирана

СМИ пишут о том, что Трамп предложил купить мир с Ираном или продолжение войны

21 марта 2026, 12:40
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп требует от арабских стран Персидского залива триллионы долларов – в зависимости от того, хотят они продолжения или остановки войны с Ираном. Об этом пишет издание Nabd, ссылаясь на слова оманского журналиста Салема Аль-Джахури.

По данным СМИ, президент США выставил странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) два варианта: 5 триллионов долларов — если хотят, чтобы война с Ираном продолжалась. Или же 2,5 триллиона долларов – если хотят ее остановить.

В тот же день Трамп заявил, что цель операции не сводится к смене власти в Иране. По его словам, США действуют вместе с союзниками, чтобы достичь своих целей в области безопасности и не втянуться в затяжной конфликт.

Дональд Трамп также отметил, что совместное давление американских и израильских вооруженных сил нанесло серьезный ущерб иранской инфраструктуре, и теперь ее восстановление будет крайне сложным.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия пытается использовать сотрудничество с Ираном как инструмент давления в войне против Украины, предлагая США своеобразный "обмен" разведданными. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство финансов США приняло неожиданное решение на фоне давления на глобальный энергетический рынок — выдана специальная лицензия, позволяющая реализовать иранскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Речь идет о сырье, фактически "зависшем" в транзите из-за санкционных ограничений. О предоставлении разрешения сообщил глава Минфина Скотт Бессент. 

По его словам, мера носит строго ограниченный и временный характер, однако способна заметно повлиять на рынок. В частности, речь идет примерно о 140 миллионах баррелей нефти, которые могут оперативно попасть в мировую систему поставок и частично снизить ценовое давление.




Источник: https://nabd.com/s/169840758-de4265/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-5-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
