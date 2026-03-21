Головна Новини Світ Європа Третя світова фактично почалася: у Європі зробили заяву, що насторожує
commentss НОВИНИ Всі новини

Третя світова фактично почалася: у Європі зробили заяву, що насторожує

Боротьба за ресурси, глухий кут в Україні та ризик ядерного удару: сербський лідер зробив тривожний прогноз

21 березня 2026, 13:48
Кравцев Сергей

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що запобігти глобальному конфлікту стає все складніше, а ознаки нової світової війни вже можуть бути очевидними. В інтерв'ю Berliner Zeitung він зазначив, що масштабне протистояння може розвиватись поступово – починаючи з локальних криз.

Александар Вучич. Фото: з відкритих джерел

За словами Вучича, сучасні конфлікти все частіше пов'язані із боротьбою за стратегічні ресурси – нафту, газ, рідкісноземельні метали та інші важливі елементи. Він нагадав, що і світові війни минулого розпочиналися з регіональних сутичок, які згодом переростали у глобальні протистояння за участю великих союзів.

Окремо сербський лідер торкнувся війни Росії проти України. За його оцінкою, через роки бойових дій жодна із сторін не має очевидного шляху до перемоги. Він наголосив, що держава, яка має ядерну зброю, неможливо перемогти виключно військовими засобами, а ігнорування цього факту може призвести до помилкових рішень.

Вучич також не виключив небезпечного сценарію із застосуванням тактичної ядерної зброї, особливо на тлі ескалації на Близькому Сході. На його думку, події в Перській затоці вже зараз формують нову конфігурацію сил у регіоні та матимуть довгострокові наслідки.

Він зазначив, що країни уважно спостерігають за діями одна одної, формуючи майбутні альянси та стратегію поведінки. При цьому багато гравців, за його словами, зараз намагаються виграти час, паралельно готуючись до масштабніших зіткнень.

Таким чином, риторика Вучича відображає зростання стурбованості світових лідерів можливим розширенням конфліктів і переходом до нової фази глобальної нестабільності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп виставив рахунок ряду країн: інакше загрожує продовженням війни проти Ірану.



Джерело: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/autokrat-oder-friedensstifter-serbiens-praesident-vucic-im-gespraech-li.10024737
