Третья страна в Европе хочет отказаться от нейтралитета из-за войны в Украине

Ирландия вскоре пересмотрит свои принципы нейтралитета из-за войны в Украине. Ранее от нейтрального статуса отказались Швеция и Финляндия и подали заявку в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Глава МИД Ирландии Мишель Мартин. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин заявил, что правительство страны спросит общество об изменении традиционного нейтрального статуса в стране во время форума. Форум по безопасности пройдет в трех ирландских городах в июне 2023 года.

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"Международная среда безопасности существенно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями явного и грубого игнорирования Россией международного права", — сказал Мишель Мартин.

По мнению главы МИД Ирландии, нейтральный статус не имеет права лишать страну реагировать на российскую агрессию.

" Приверженность Ирландии к международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не лишают нас необходимости реагировать на эту новую реальность", — считает Мартин.

Ирландия приняла нейтралитет во время Второй мировой войны, чтобы не стать пешкой в играх великих держав. Однако критики говорят, что эта политика и низкие расходы на оборону делают страну зависимой от союзников.

Ирландия может стать третьей страной в Европе, которая изменила свой нейтралитет. Традиционно нейтральные Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, а последнее уже стало членом организации. Другие страны, имеющие нейтральный статус в Европе, это Швейцария, Австрия и Мальта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что австрийские депутаты совершили акцию протеста во время выступления Зеленского. Пророссийская группа в парламенте страны считает, что помогая Украине Австрия нарушает свой нейтралитет.

Также "Комментарии" писали, что член НАТО назвал визит Кулебы в штаб-квартиру "нарушением единства" Альянса.