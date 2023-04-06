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Третья страна в Европе хочет отказаться от нейтралитета из-за войны в Украине

Ирландия обсуждает отмену нейтрального статуса из-за нападения Российской Федерации на территорию Украины.

сегодня, 17:05
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Автор:

Slava Kot

Ирландия вскоре пересмотрит свои принципы нейтралитета из-за войны в Украине. Ранее от нейтрального статуса отказались Швеция и Финляндия и подали заявку в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Третья страна в Европе хочет отказаться от нейтралитета из-за войны в Украине

Глава МИД Ирландии Мишель Мартин. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин заявил, что правительство страны спросит общество об изменении традиционного нейтрального статуса в стране во время форума. Форум по безопасности пройдет в трех ирландских городах в июне 2023 года.


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"Международная среда безопасности существенно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями явного и грубого игнорирования Россией международного права", — сказал Мишель Мартин.

По мнению главы МИД Ирландии, нейтральный статус не имеет права лишать страну реагировать на российскую агрессию.

" Приверженность Ирландии к международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не лишают нас необходимости реагировать на эту новую реальность", — считает Мартин.

Ирландия приняла нейтралитет во время Второй мировой войны, чтобы не стать пешкой в играх великих держав. Однако критики говорят, что эта политика и низкие расходы на оборону делают страну зависимой от союзников.

Ирландия может стать третьей страной в Европе, которая изменила свой нейтралитет. Традиционно нейтральные Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, а последнее уже стало членом организации. Другие страны, имеющие нейтральный статус в Европе, это Швейцария, Австрия и Мальта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что австрийские депутаты совершили акцию протеста во время выступления Зеленского. Пророссийская группа в парламенте страны считает, что помогая Украине Австрия нарушает свой нейтралитет.

Также "Комментарии" писали, что член НАТО назвал визит Кулебы в штаб-квартиру "нарушением единства" Альянса.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ireland-consult-public-military-neutrality-wake-ukraine-war-2023-04-05/
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