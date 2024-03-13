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Тревожное предупреждение разведки США: европейская страна может распаться в этом году

Разведка США предупреждает, что президент Республики Сербской Милорад Додик может провозгласить независимость от Боснии и Герцеговины.

сегодня, 14:10
Автор:
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Slava Kot
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Разведка США опубликовала отчет с оценкой угроз на 2024 год. Один раздел описывает ситуацию на Западных Балканах и делает вывод, что в этом году Республика Сербия во главе с Милорадом Додиком может объявить о выходе из состава Боснии и Герцеговины.

Тревожное предупреждение разведки США: европейская страна может распаться в этом году

Босния и Герцеговина на карте Европы. Фото из открытых источников

В отчете разведки США указано, что националистические лидеры усилят напряженность в регионе и попытаются воспользоваться ситуацией, чтобы получить политические бонусы. Кроме того, внешние силы могут воспользоваться этническими отличиями, чтобы увеличить свое влияние на Балканах, а также помешать интеграции региона в ЕС.

Отдельно в отчете выделен лидер боснийских сербов Милорад Додик, откровенно выступающий за отделение Республики Сербской, президентом которой он является, от Боснии и Герцеговины.

"Лидер боснийских сербов Милорад Додик уже делает провокационные шаги, чтобы нейтрализовать международный надзор в Боснии и Герцеговине и обеспечить фактическое отделение Республики Сербской. Его действия могут поощрить лидеров боснийского населения укрепить свою способность защищать свои интересы и, возможно, привести к насильственным конфликтам угрожать поддержке мира", – говорится в отчете.

Отчет разведки США прокомментировал эксперт по Западным Балканам Ясмин Муянович отметив, что оценки американцев достаточно точны.

"Разведка США считает, что Додик может инициировать отделение от Боснии и Герцеговины в 2024 году, и если боснийские политические деятели будут действовать, чтобы остановить его, БиГ не сможет предотвратить эскалацию спирали насилия. Кроме того, существует повышенный риск новых конфликтов между Сербией и Косово", – указывает Муянович.

Милорад Додик находится под санкциями США и Великобритании из-за угрозы нарушения Дейтонского мирного соглашения, определяющего государственность Боснии и Герцеговины.

Политик неоднократно подвергал сомнению целостность и смысл существования Боснии и Герцеговины, выступает против вступления страны в НАТО и поддерживает идею усилить сотрудничество с Сербией и Россией.

В начале февраля 2023 Додик в интервью Russia Today признался, что "хочет, чтобы Республика Сербская стала независимой страной". А в феврале 2024 года Владимир Путин наградил его высшей государственной наградой – орденом Александра Невского.

Босния и Герцоговина – это балканская страна, которая имеет два автономных образования – Республика Сербия и Федерация Босния и Герцеговина. В первой проживает большинство сербов, тогда как во второй боснийцы и хорваты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в случае победы Трампа в Европе может образоваться новая страна.

Также "Комментарии" писали о трех странах, которые являются главными союзниками Путина в Европе.



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Источник: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2024-Unclassified-Report.pdf
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