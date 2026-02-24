Три страны Европы, которые могут исчезнуть к 2050 году

Геополитическая стабильность Европы — это иллюзия, которую постепенно разрушаюют старые этнические конфликты и новые имперские амбиции. Молдова, Беларусь и Босния и Герцеговина сегодня являются "самыми слабыми звеньями" европейского порядка, каждый из которых имеет собственную траекторию возможного исчезновения в ближайшие 25 лет.

Страны Европы. Фото из открытых источников

Молдова

Молдова остается одним из самых уязвимых государств Европы. После распада СССР страна обрела независимость, но не полный контроль над своей территорией, ведь в Приднестровье с 1992 года находятся российские войска. Население страны составляет около 2,4 млн., экономика одна из самых слабых в регионе, а политический курс балансирует между ЕС и пророссийскими силами.

Президент Мая Санду открыто говорит о европейской интеграции как стратегическом выборе. В то же время, она допустила, что в случае референдума по объединению с Румынией проголосовала бы "за". Около половины граждан уже имеют румынские паспорта, что упрощает интеграцию. Однако большинство общества пока не поддерживает идею слияния государств. К 2050 году страна может укрепиться из-за вступления в ЕС, объединиться с Румынией или стать марионеточным государством РФ.

Беларусь

Беларусь юридически остается независимой, но ее политическая и военная зависимость от Москвы усилилась после протестов 2020 года. Союзное государство России и Белоруссии, созданное еще в 1999 году, в настоящее время наполняется реальным содержанием: совместные оборонные программы, интеграция экономик, размещение российского ядерного оружия.

Москва продвигает 28 программ интеграции, предусматривающих сближение налоговой, денежной и энергетической политики. Фактически Минск все больше теряет простор для самостоятельных решений. Как следствие, в ближайшие 25 лет Беларусь может окончательно войти в состав РФ.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина существует благодаря Дейтонским соглашениям 1995 года, завершившим войну, но законсервировавшим глубокий этнический раздел. Государство состоит из Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, а центральная власть остается слабой.

Влиятельный пророссийский политик и бывший лидер Республики Сербской Милорад Додик регулярно заявляет о возможности обособления. В случае реализации такого сценария страна может столкнуться с новым политическим кризисом или конфликтом. Распад Боснии и Герцеговины означает не только внутреннюю дестабилизацию, но и риск для всего Балканского региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах, которые могут исчезнуть из-за климатических изменений.

Также "Комментарии" писали, что в мире может появиться новая страна.