Три країни Європи, які можуть зникнути до 2050 року

Геополітична стабільність Європи — це ілюзія, яку поступово руйнують старі етнічні конфлікти та нові імперські амбіції. Молдова, Білорусь і Боснія і Герцеговина сьогодні є "найслабшими ланками" європейського порядку, кожна з яких має власну траєкторію можливого зникнення у найближчі 25 років.

Країни Європи. Фото з відкритих джерел

Молдова

Молдова залишається однією з найуразливіших держав Європи. Після розпаду СРСР країна отримала незалежність, але не повний контроль над своєю територією, адже у Придністров’ї з 1992 року перебувають російські війська. Населення країни становить близько 2,4 млн, економіка одна з найслабших у регіоні, а політичний курс балансує між ЄС і проросійськими силами.

Президентка Мая Санду відкрито говорить про європейську інтеграцію як стратегічний вибір. Водночас вона допустила, що в разі референдуму щодо об’єднання з Румунією проголосувала б "за". Близько половини громадян уже мають румунські паспорти, що спрощує інтеграцію. Проте більшість суспільства поки не підтримує ідею злиття держав. До 2050 року країна може зміцнитися через вступ до ЄС, об’єднатися з Румунією, або стати маріонетковою державою РФ.

Білорусь

Білорусь юридично залишається незалежною, однак її політична й військова залежність від Москви посилилася після протестів 2020 року. Союзна держава Росії та Білорусі, створена ще 1999 року, нині наповнюється реальним змістом: спільні оборонні програми, інтеграція економік, розміщення російської ядерної зброї.

Москва просуває 28 програм інтеграції, що передбачають зближення податкової, фінансової та енергетичної політики. Фактично Мінськ дедалі більше втрачає простір для самостійних рішень. Як наслідок у найближчі 25 років Білорусь може остаточно ввійти в склад РФ.

Боснія і Герцеговина

Боснія і Герцеговина існує завдяки Дейтонським угодам 1995 року, які завершили війну, але законсервували глибокий етнічний поділ. Держава складається з Федерації Боснії і Герцеговини та Республіки Сербської, а центральна влада залишається слабкою.

Впливовий проросійський політик та колишній лідер Республіки Сербської Мілорад Додік регулярно заявляє про можливість відокремлення. У разі реалізації такого сценарію країна може зіткнутися з новою політичною кризою або конфліктом. Розпад Боснії і Герцеговини означатиме не лише внутрішню дестабілізацію, а й ризик для всього Балканського регіону.

