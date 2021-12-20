Турцию накрыли масштабные наводнения: разрушены мосты и дома (ФОТО)

Турцию накрыло масштабное наводнение. Об этом пишет издание TRT Haber.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

В Турции из-за проливных дождей, которые продолжаются уже два дня начали образовываться наводнения. Разбушевавшаяся стихия обрушила несколько мостов и разрушила здания.

Фото: TRT Haber

Так, в Арсузском районе Хатая из-за непогоды рухнули два моста и перевернулась лодка. В Самандагском районе вода затопила и разрушила дома.

Из из-за длительных дождей и штормов на некоторых улицах в районе Дениз дома также оказались затопленными.

В Сети появляются фотографии с места событий. На снимках можно увидеть, как стихия превратила некоторые улицы в реки.





Фото: TRT Haber

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Филиппинах увеличилось число жертв супертайфуна. Стихия превратила населённые пункты в руины. Согласно информации в СМИ, число жертв шторма уже превысило 200. Кроме того, судьба нескольких десятков граждан остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести. Многие местные жители были вынуждены эвакуироваться. Продолжается поисково-спасательная операция.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Мексике произошло обрушение подвесного моста через реку. В этот момент по нему шли люди. В результате обрыва моста пострадали более двадцати человек. Половина потерпевших это несовершеннолетние. Большинству раненых понадобилась медицинская помощь. В настоящее время по данному факту уже было начато расследование, которое установит все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, конструкция моста не выдержала количества людей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!