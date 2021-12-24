Турцию засыпает снегом: людям приходится откапывать свои дома (ФОТО)

Турцию засыпает снегом. Об этом пишет издание Hurriyet.

Снегопад. Иллюстрация: Pixabay

В Восточном Причерноморье наблюдаются обильные снегопады. В некоторых местах выпало до двух метров снега. Из-за обильных осадков, а также обледенения в средних и начальных школах Трабзона, Ризе, Артвина и Гиресуна временно прекратили учебу.





Фото: hurriyet.com.tr

Отмечается, что больше всего от непогоды пострадали горные районы. Там в некоторых селах снегом завалило дома местных жителей. Из-за узких улиц спецтехника не может работать в данных населённых пунктах и поэтому люди самостоятельно откапывают свои дома.

В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах видно, как снегом засыпало улицы одной из таких горных деревень.

Фото: hurriyet.com.tr

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в России обнаружили светящийся снег. Ученые провели исследования под микроскопом и выяснили, что свечение происходит из-за маленьких морских обитателей. По мнению специалистов, их могло выбросить на берег во время сильного прилива. У таких животных имеются специальные железы, благодаря которым возникает свечение. Голубые огоньки на снегу были найдены на берегу Белого моря.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во Франции началось извержение вулкана. Из нескольких трещин бьют фонтаны раскалённой лавы. СМИ пишут, что перед началом извержения наблюдалась сейсмическая активность. Высота фонтанов лавы около десяти метров. Из-за данного природного явления людям запретили подниматься на одну из смотровых площадок, что находится поблизости, а также вблизи вулкана теперь нельзя осуществлять посадку самолетов.

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