Светящийся снег: в России заметили необычное природное явление (ФОТО)

На севере России был замечен светящийся снег. Об этом пишет издание Daily Mail.

Снег. Фото из открытых источников

Возле исследовательской станции на берегу Белого моря были обнаружены голубые огни на снегу. Их нашли ученые, которые провели исследование и выяснили, что причиной странного свечения являются морские обитатели.





Фото: Daily Mail

Во время проведения исследования с помощью микроскопа в образцах снега были найдены маленькие биолюминесцентные животные — копеподы. Они живут в воде днем на глубине около 100 метров, а ночью на глубине до одного метра. У таких копепод на голове и теле есть специальные железы, благодаря которым они светятся снаружи.

По предположениям ученых, животных могло вынести на берег мощным приливом Белого моря.

Фото: Daily Mail

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае обнаружили хорошо сохранившийся эмбрион беззубого динозавра. По оценкам ученых, найденному яйцу овирапторозавра не менее 66 миллионов лет. Ученые обнаружили, что в яйце эмбрион находился в свернутом положении, которое наблюдается у птиц перед вылуплением.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Великобритании заметили необычную радугу. Она отличается своим цветом. Сообщается, что такое природное явление образовывается, когда солнечный свет попадает на туман. В Британии на этих выходных, как раз была такая погода, что и создало предпосылки к появлению белых радуг. Отмечается, что внутренняя сторона такого объекта еще может быть немного окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя в оранжевый.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!