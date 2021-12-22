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Светящийся снег: в России заметили необычное природное явление (ФОТО)

На берегу Белого моря были обнаружены голубые огни на снегу

22 декабря 2021, 16:50
Автор:

Денис Подставной
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На севере России был замечен светящийся снег. Об этом пишет издание Daily Mail. 

Светящийся снег: в России заметили необычное природное явление (ФОТО)

Снег. Фото из открытых источников

Возле исследовательской станции на берегу Белого моря были обнаружены голубые огни на снегу. Их нашли ученые, которые провели исследование и выяснили, что причиной странного свечения являются морские обитатели. 

Светящийся снег: в России заметили необычное природное явление (ФОТО) - фото 2

Фото: Daily Mail

Во время проведения исследования с помощью микроскопа в образцах снега были найдены маленькие биолюминесцентные животные — копеподы. Они живут в воде днем на глубине около 100 метров, а ночью на глубине до одного метра. У таких копепод на голове и теле есть специальные железы, благодаря которым они светятся снаружи. 

По предположениям ученых, животных могло вынести на берег мощным приливом Белого моря. 

Светящийся снег: в России заметили необычное природное явление (ФОТО) - фото 3

Фото: Daily Mail 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае обнаружили хорошо сохранившийся эмбрион беззубого динозавра. По оценкам ученых, найденному яйцу овирапторозавра не менее 66 миллионов лет. Ученые обнаружили, что в яйце эмбрион находился в свернутом положении, которое наблюдается у птиц перед вылуплением. 
Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Великобритании заметили необычную радугу. Она отличается своим цветом. Сообщается, что такое природное явление образовывается, когда солнечный свет попадает на туман. В Британии на этих выходных, как раз была такая погода, что и создало предпосылки к появлению белых радуг. Отмечается, что внутренняя сторона такого объекта еще может быть немного окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя в оранжевый. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10332727/Snow-seen-GLOWING-Russia-tiny-bioluminescent-animals-wash-ashore-White-Sea.html
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