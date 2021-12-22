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Во Франции началось извержение вулкана: из трещин бьют фонтаны лавы (ФОТО)

На французском острове Реюньон началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

22 декабря 2021, 15:35
Автор:

Денис Подставной
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На французском острове Реюньон начал извергаться вулкан. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Во Франции началось извержение вулкана: из трещин бьют фонтаны лавы (ФОТО)

Лава. Фото из открытых источников

Сегодня, 22 декабря, на французском острове Реюньон, что расположен в Индийском океане началось извержение вулкана под названием Питон-де-ла-Фурнез. Перед пробуждением вулкана произошел скачек сейсмоактивности. 

Во Франции началось извержение вулкана: из трещин бьют фонтаны лавы (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/ipreunion

Сообщается, что на южном склоне вулкана открылось не менее трех трещин извержения. Высота фонтанов лавы не превышает десять метров Местные власти временно запретили людям посещать смотровую площадку Па-де-Белькомб. Также была запрещена посадка летательных аппаратов вблизи проснувшегося вулкана. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На снимках можно увидеть, как раскалённая лава вырывается из вулканических трещин. 

Во Франции началось извержение вулкана: из трещин бьют фонтаны лавы (ФОТО) - фото 3

Фото: facebook.com/ipreunion

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Малайзия страдает от масштабных наводненийЧисло жертв увеличилось. Непогода ударила сразу по шести штатам. Пострадали более двух сотен населённых пунктов. Десятки тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Число погибших уже превышает два десятка. Продолжаются поисково-спасательные операции. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составляла 6.2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в нескольких десятках километров от города Ферндейл, что в штате Калифорния. Сейсмическую активность могли ощущать одновременно в нескольких населённых пунктах. Стихия спровоцировала оползни. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4430197-na-ostrove-reuinon-nachalos-yzverzhenye-vulkana
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