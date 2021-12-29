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Туристка из Украины застряла в польских горах: спасали с помощью вертолета

Украинка забралась высоко в горы, однако в какой-то момент не смогла идти дальше

сегодня, 12:20
Автор:

Денис Подставной
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Туристка из Украины застряла в польских Татрах. Об этом пишет издание RMF 24.

Туристка из Украины застряла в польских горах: спасали с помощью вертолета

Горы. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел у вершины Горишкова Чуба. Сообщается, что украинка не имея должной подготовки, а также необходимого снаряжения поднялась высоко в горы. В какой-то момент она не смогла ни идти дальше, ни вернуться.

По информации СМИ, одежда туристки была подходящей для горнолыжного спорта, но не для восхождения в горы в зимнюю пору года. Женщина шла по маршруту вдоль словацкой границы в районе двухтысячника Касприв верх, однако застряла.

Для спасения туристки был направлен вертолет. Сотрудники спасательной службы отметили, что яркий цвет куртки, в которую была одета женщина, помог быстро её найти, так как этот элемент одежды был виден издалека. 

В материале указывается, что в настоящее время в высоких частях гор снега больше метра, ветер морозный, а лавинная опасность второго уровня.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Японию засыпают сильные снегопады. Из-за плохих погодных условий уже травмировались по меньшей мере десять граждан по всей стране. Местным жителям не рекомендуют покидать свои дома без особой надобности. На автодорогах наблюдаются проблемы с транспортом. Тысячи зданий остались без электроэнергии.  

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в американском штате Калифорния произошла авиакатастрофа. Легкий самолет рухнул в городе Эль-Кахон. На место поспешили спасатели и полицейские. По предварительным данным в результате инцидента никто не выжил. Точное количество пассажиров воздушного судна пока неизвестно. 


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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-tylko-w-rozowej-kurteczce-na-podboj-tatr-ratownicy-topr-urat,nId,5732853#crp_state=1
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