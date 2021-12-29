Туристка из Украины застряла в польских горах: спасали с помощью вертолета

Туристка из Украины застряла в польских Татрах. Об этом пишет издание RMF 24.

Горы. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел у вершины Горишкова Чуба. Сообщается, что украинка не имея должной подготовки, а также необходимого снаряжения поднялась высоко в горы. В какой-то момент она не смогла ни идти дальше, ни вернуться.

По информации СМИ, одежда туристки была подходящей для горнолыжного спорта, но не для восхождения в горы в зимнюю пору года. Женщина шла по маршруту вдоль словацкой границы в районе двухтысячника Касприв верх, однако застряла.

Для спасения туристки был направлен вертолет. Сотрудники спасательной службы отметили, что яркий цвет куртки, в которую была одета женщина, помог быстро её найти, так как этот элемент одежды был виден издалека.

В материале указывается, что в настоящее время в высоких частях гор снега больше метра, ветер морозный, а лавинная опасность второго уровня.

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