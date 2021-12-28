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Японию засыпают сильные снегопады: людям рекомендуют не покидать свои дома (ВИДЕО)

На протяжении недели на побережье Японского моря идут снегопады

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Японию накрыли масштабные снегопады. Об этом пишет издание The Watchers. 

Японию засыпают сильные снегопады: людям рекомендуют не покидать свои дома (ВИДЕО)

Снег. Фото из открытых источников

Уже на протяжении недели на побережье Японского моря идут снегопады. Обильные осадки наблюдались в таких городах, как Киото, Хиросима и Нагоя. В префектуре Аомори выпало около двух метров снега. 

Во время непогоды по меньшей мере десять граждан получили травмы (двое из серьезно травмировались). Местным жителям не рекомендуют покидать свои дома без особой необходимости. Из-за осадков на многих автодорогах образовались пробки. В некоторых частях страны нарушена работа общественного транспорта. Отменяются рейсы. Дороги расчищают с помощью спецтехники. 

Несколько тысяч домов остались без электричества.  Согласно информации специалистов, снегопады могут продолжатся до завтрашнего дня (29 декабря). 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что Бразилия страдает от масштабных наводнений. Они были вызваны проливными дождями, которые не прекращались на протяжении нескольких дней. Из-за разбушевавшейся стихии произошло обрушение двух плотин. Непогода унесла жизни уже 18 человек. Тысячи граждан пострадали. Жители опасных районов были вынуждены покидать свои дома. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Индонезии во время сильного дождя пострадал мужчина. Работника одного из предприятий ударило молнией. Пострадавший получил ожоги тела и был госпитализирован. Предполагается, что молнию могли привлечь предметы, которые держал мужчина в своих руках. В настоящее время ему ничего не угрожает. Спустя четыре дня лечения, потерпевшего выписали с больницы. 


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Источник: https://watchers.news/2021/12/28/record-snowfall-japan-december-2021/
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